سييرا: أسلوبي تسبب في الحالة البدنية السيئة للاتحاد

المدرب التشيلي يتحدث عن سبب خسارة الاتحاد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

عبر التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، عن استيائه من أداء فريقه أمام الحزم، في المباراة التي خسرها العميد.

الاتحاد خسر أمام الحزم على ملعبه وأمام جماهيره، بهدفي مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

سييرا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "مستوانا كان سيئًا، ولم نقدم أداء جيد أمام الحزم، الذي استطاع أن يقلب المباراة علينا".

المدرب التشيلي تابع: "ضغط المباريات وأسلوبي تسببا في الحالة البدنية السيئة لفريقي، والتي كانت سببًا في خسارة المباراة".

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مدرب الاتحاد واصل: "يجب علينا عدم وضع اللوم على فيلانويفا فقط، لأن الفريق بأكمله كان سيئًا، وكارلوس هو اللاعب رقم 1 في المملكة العربية السعودية".

وكان الاتحاد متقدمًا على الحزم بهدف دون رد، قبل أن يقلب الأخير النتيجة لصالحه في الدقائق الأخيرة، ليخطف النقاط الثلاث.