تصرف ذكي من سييرا لتهدئة الأجواء في الاتحاد

كيف تعامل سييرا بذكاء مع خسارة فريقه الأخيرة؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قرر التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، منح لاعبي فريقه إجازة، بعد الخسارة التي مني بها فريقه أمام الحزم بالدوري السعودي.

الاتحاد خسر من الحزم بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الإجازة التي منحها سييرا إلى لاعبيه، ساهمت في تهدئة الأوضاع داخل نادي الاتحاد، بعد الإخفاق أمام الحزم.

رسالة إلى الاتحاديين: لا تذبحوا سييرا

جميع المؤشرات تشير إلى أن إدارة الاتحاد غير راضية عن النتائج التي حققها الفريق خلال الفترة الحالية.

سييرا خرج من بطولة دوري أبطال آسيا على يد الهلال، قبل الخسارة في الدوري من نفس المنافس، ثم التعثر أمام ضمك، وأخيرًا خسر من الحزم.