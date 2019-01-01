لويس سواريز يحتفي بأحد أبطال طفولته في برشلونة

سواريز يستقبل ملهمه في قلب "كامب نو"

أحسن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز استقبال أحد أبطال طفولته، وهو المهاجم الأرجنتيني السابق بيرناردو روميو، أثناء زيارته لمدينة برشلونة ضمن جولته التي سيزور من خلالها عدة مدن لمشاهدة أحدث طرق التدريب.

وسبق للسفاح أن عبر عن إعجابه الشديد ببطل سان لورنزو السابق، معتبرًا إياه أحد أبطال الطفولة، الذين كان يحاول تقليدهم، جنبًا إلى جنب مع بيتو أكوستا ومثله الأعلى جابرييل عمر باتيستوتا.

وتفاعل سواريز مع زيارة النجم الأرجنتيني السابق لملعب "كامب نو"، بالتقاط صورة تذكارية معه، ونشرها عبر حسابه على "انستجرام" ومعها تعليق "مع بطل الطفولة".

لتكن هذه اللقطة الجميلة هي نهاية يومك! ❤️👬 pic.twitter.com/T1AWIsmNI7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 27, 2019

ويستعد سواريز وفريقه الكاتلوني لاستضافة بلد الوليد على ملعب "كامب نو" مساء الثلاثاء في واحدة من مواجهات الجولة الـ11 لليجا، التي يتصدرها البرسا بفارق الأهداف ومباراة أقل عن أتليتكو مدريد.