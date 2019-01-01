لويس سواريز: ظهرنا فريقاً من الشباب في هدف ليفربول الرابع..ستنهال علينا سهام النقد

ريمونتادا أخرى تقصي رفاق ميسي من دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر كريم رزق

لن تنسى جماهير برشلونة أمسية الأمس في دوري أبطال أوروبا بعد تكرار كابوس روما في النسخة السابقة من البطولة والخروج المهين، ليفربول أعاد نفس الكرة بإقصاء العملاق الكتالوني بفوز تاريخي في آنفيلد برباعية نظيفة وصعد لنهائي البطولة الأعرق في القارة العجوز.

الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، قال في تصريحات صحفية عقب المباراة: "علينا نقد أنفسنا كثيراً، هذه هي المرة الثانية التي يتكرر فيها الأمر نفسه، لا يمكن ارتكاب نفس الأخطاء في عامين متتاليين، علينا تقييم المثير من الأمور والتفكير بها".

سواريز أكمل "ليفربول قاموا بما أرادوه، التسجيل مبكراً والإيمان بالعودة في النتيجة منذ الدقيقة الأولى".

مهاجم برشلونة واصل "اللاعبون هم من كانوا في أرضية الميدان، المدرب قام بعمله في جولة الذهاب، وحاول تكرار الأمر في مباراة الإياب، علينا الاعتذار عن طريقة الخروج، الهدف الرابع أظهر أننا فريق من اللاعبين صغار السن، نتنظر الكثير من الانتقادات الي ستنهال علينا، نحن في غاية الحزن ونشعر بالألم".

مستقبل المدرب الإسباني أرنيستو فالفيردي أصبح على المحك بعد الخروج في عامين متتاليين بنفس الطريقة على يد روما ثم ليفربول، ولم يتبق للبلاوجرانا سوى تحقيق الثنائية المحلية بمحاولة الفوز بكأس ملك أسبانيا بعد حسم لقب الموسم الحالي من الدوري الأسباني.