لويس دوبين: هل ينجح نجم إيفرتون الشاب في إقناع لامبارد؟

بعد أن قرر ترك أكاديمية إيفرتون عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا ، يتألق المهاجم الفرنسي محمد علي تشو حاليًا في الدوري الفرنسي ، ودفع بوروسيا دورتموند للتحرك لضمه مقابل 20 مليون يورو كما تشير الأخبار.

في صيف 2021 ، اتخذ تييري سمول ، أصغر لاعب في التوفيز قرارًا أيضًا برفض توقيع عقد في جوديسون بارك ، مفضلاً الانتقال إلى ساوثامبتون.

لعل ذلك يفسر قلق جماهير إيفرتون أن يترك لويس دوبين النادي ، والذي ينتهي عقده الصيف القادم.

بعد اهتمام الأندية في كل من الدوري الألماني والدوري الإنجليزي الممتاز ، ومع تسبب النتائج السلبية لإيفرتون في إقالة رافا بينيتيز ، كان الضغط مستمراً لاسترضاء المشجعين وربط دوبين بعقد طويل المدى.

ربما بشكل غير متوقع تمكن النادي من القيام بذلك ، حيث وقع المهاجم حتى صيف عام 2025.

الآن بعد وصول فرانك لامبارد ، هناك المزيد من الأسباب التي تجعل مستقبل دوبين أكثر تفاؤلاً ، حيث اعتاد نجم منتخب إنجلترا السابق وضع ثقته في اللاعبين الشباب في فتراته السابقة في ديربي كاونتي وتشيلسي.

قال دوبين: "كانت تعليقاتي على تويتر وإنستجرام مليئة بالأشخاص الذين يريدون مني توقيع عقد جديد. يعطيني هذا الثقة في أنهم يريدون رؤية المزيد مني. أريد رد الجميل لهم والقيام بعمل جيد في المستقبل ".

شارك دوبين في أربع مباريات مع الفريق الأول حتى الآن هذا الموسم ، بما في ذلك مباراة واعدة لمدة 28 دقيقة خارج ملعبه ضد تشيلسي.

تدرب دوبين بانتظام مع الفريق الأول هذا الموسم وتم اختياره في قائمة 10 مباريات ، على الرغم من أنه لم يبدأ أي مباراة بعد.

ومع ذلك ، مع وصول لامبارد ، قد يتغير ذلك قريبًا.

سيكون تعدد استخدامات دوبين أمرًا أساسيًا في إشراكه لدقائق أكثر ، نظرًا لمدى الأريحية التي يتمتع بها في أي مركز في الهجوم.

على الرغم من أنه يفضل اللعب على الجانب الأيسر ، إلا أن معظم دقائقه مع الفريق الأول لإيفرتون حتى الآن شارك فيها كمهاجم ، ولعب كثيرًا على الجهة اليمنى لفريق إيفرتون تحت 23 عامًا هذا الموسم.

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كان ظهوره لأول مرة تحت 18 عامًا عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا في عام 2018 ، كان ذلك في موسم 2019-20 وترك دوبين بصمته الأولى في فريق الشباب ، حيث سجل 11 هدفًا في 16 مباراة بالدوري ، وبالتالي تم اختياره لاعب الموسم في فريق إيفرتون تحت 18 عامًا.

قال ديفيد أنسوورث مدرب إيفرتون تحت 23 عامًا خلال ذلك الموسم الذي وقع فيه دوبين أول عقد احترافي له: "سيكون لاعبًا بارزًا ، لا شك في ذلك".

الأمر تغير في الموسم التالي بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في يناير 2021 تسببت في غيابه طوال النصف الثاني من الموسم تقريبًا.

ومع ذلك ، كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا متواجد في بداية 2021-22 ، حيث سجل 10 أهداف في خمس مباريات في الفترة التحضيرية منهم ثلاثة "هاتريك" مع فريق تحت 23 عامًا ، فتم استدعاءه للفريق الأول قبل الموسم في مباراة ودية ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

ظهر لأول مرة أمام 55000 متفرج ، وبعدها شارك كبديل في الفوز 2-0 على نوريتش سيتي في سبتمبر في جوديسون بارك.

لفت أنظار الجمهور في السنوات الأخيرة ، وينظر له كأحد أفضل اللاعبين الواعدين منذ انضمامه وهو يبلغ من العمر 11 عامًا.

بعد أن تم ترشيحه من قبل كشافة شباب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كمرشح لأول فريق للاعبين من مواليد 2003 ، ظهر لأول مرة مع المنتخب وهو في سن 14 عامًا.

على الرغم من تعدد مراكزه، إلا أن أسلوب لعب دوبين مميز بغض النظر عن المركز الذي يُطلب منه اللعب فيه.

يعمل بجد ولا يكف عن التحرك بدون كرة ، وهو لاعب قوي وغالبًا ما يستخدم مزيجًا من سرعته وقراءته الذكية للعب للفوز بالكرة في المواقف الثنائية.

لا يظهر هذا الذكاء فقط عندما يكون بدون كرة، تشكل تحركاته الممتازة خلف الدفاع جزءًا كبيرًا من قوته.

ماهر في استخدام هذا جنبًا إلى جنب مع وتيرته وتسارعه ، فهو قادر على إحداث مشاكل لمعظم الدفاعات.

هو مراوغ رائع ويمكنه الاحتفاظ بالكرة ، وجيد في المواقف الثنائية ، على الرغم من أنه يحتاج عادةً إلى استلام الكرة في مساحة ليكون أكثر فاعلية.

يمتلك هامش كبير للتطور، وهو بالتأكيد أحد النجوم الشباب المعدين للمستقبل.

يجب القول أن إيفرتون لم يجعل طريقه إلى الفريق الأول سهلاً.

من المؤكد أن وصول لامبارد سيجعل مشاركته أكثر على الرغم من ضم أنور الغازي على سبيل الإعارة من أستون فيلا في سوق الانتقالات الشتوية ، ومن المرجح أن يستحوذ على دقائق اللعب التي كانت ستخصص لدوبين.

يبدو هذا الأمر واقعي، لكن يمكن أيضًا النظر إليه من منظور مختلف، فمن المحتمل أن تكون فرصة لدوبين لإثبات قيمته رغم تواجد أحد اللاعبين الممتلكين لخبرة كبيرة.

حتى لو لم يحدث ذلك ، فلا يزال الكثير منتظرًا من دوبين.

بلغ التاسعة عشرة من عمره في يناير ولا يمتلك لخبرة كبيرة ، مما يعني أنه قد تكون هناك حاجة إلى إعارته الموسم المقبل إذا كان الطريق إلى الفريق الأول في إيفرتون يبدو مسدودًا على المدى القصير.

ومع ذلك ، فإن الجمع بين عقده الجديد طويل الأجل ووصول لامبارد أمر جيد بلا شك لدوبين وطموحه في الصعود إلى القمة.