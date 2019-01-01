لويس جارسيا يتمنى انضمام جريزمان إلى برشلونة أو ليفربول ويدافع عن فالفيردي

جريزمان لم يعلن بعد وجهته المقبلة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث لويس جارسيا، مهاجم ليفربول السابق، عن وضعية نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان بعدما أعلن الأخير رحيله عن فريقه، وتمنى رؤيته في أي من فريقيه القديمين.

جريزمان أعلن الشهر الفائت رسمياً انتهاء رحلته مع الروخي بلانكون بعد خمس سنوات، ولكن لم يوضح بعد وجهته القادمة.

وقال جارسيا في تصريحات للصحافة: "نحن نعرف أنه سيغادر أتلتيكو ولكن لا أحد يعرف إلى أين، لا يمكنني الانتظار للمعرفة".

وأضاف: "هل إلى برشلونة، يونايتد، أو إيطاليا؟ هذه لحظته، انتظر أتلتيكو لأنه يعرف أهميته للمشجعين، ولكن قرر أخذ خطوة مهمة".

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أرنولد صنع 16 هدفًا مع ليفربول في جميع البطولات هذا الموسم.. وبالطبع صاحب أشهر آسيست في دوري الأبطال😅pic.twitter.com/Ke26ixTot0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

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وواصل: "أنا كمشجع لليفربول وبرشلونة أتمنى أن أراه في أحد الفريقين السابقين لي، سيكون أمراً رائعاً إذا حدث".

ودافع جارسيا عن مدرب برشلونة إيرنستو فالفيردي: "أنا سعيد ببقاءه والثقة التي يمنحها له برشلونة، لم يفوزا بدوري الأبطال والكأس ولكن ما يقوم به ليس سهلاً".

وختم: "فاز بالليجا وينافس في أوروبا ولكن فريق وحيد يفوز بدوري الأبطال ونعرف صعوبة الأمر، سنرى ماذا سيفعل الموسم المقبل واللاعبين الذين سيضمهم".

يذكر أن رئيس برشلونة جوسيب بارتميو أكد في أكثر من مناسبة استمرار فالفيردي مدرباً للفريق بالموسم المقبل.