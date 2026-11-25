طوال الجولات الماضية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ كنا نتساءل: "من يستطيع إيقاف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؟!".

باريس فاز في مبارياته الأربع الأولى، وأمام أندية أوروبية قوية للغاية، مثل العملاق الكتالوني برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي؛ ولكنه تعثر أخيرًا ضد فريق روما الإيطالي، في الجولة الخامسة.

نعم.. باريس سقط في فخ التعادل (2-2) أمام ضيفه روما، مساء يوم الأربعاء؛ ليفرط في "صدارة" جدول الترتيب، لمصلحة العملاق الإسباني ريال مدريد.

وسجل ثنائية الفريق الباريسي، كل من الأوكراني إيليا زابارني والفرنسي عثمان ديمبيلي، في الدقيقتين 31 و62؛ بينما أحرز الإسباني ماريو هيرموسو والهولندي دونيل مالين لروما، في الدقيقتين 5 و78 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل باريس سان جيرمان إلى النقطة 13، في "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري؛ في الوقت الذي حصد فيه فريق العاصمة الإيطالية نقطته الخامسة، في "المركز الخامس والعشرين".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل باريس وروما..

لويس إنريكي.. أنت تخدعنا رغم الهدفين!

قبل مواجهة نادي روما الإيطالي؛ خرج المدير الفني الإسباني لويس إنريكي بتعليق مثير عن إصابات ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ويعاني الفريق الباريسي من إصابات مؤثرة للغاية، في الموسم الرياضي الحالي؛ أبرزها الثنائي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والفرنسي ديزيري دوي، اللذين تعرضا لـ"تمزق في الرباط الصليبي".

وأكد إنريكي أنه ليس المدرب الذي يتحجج بالظروف، وأنه يمتلك فريقًا جيدًا للغاية حتى مع الإصابات المؤثرة؛ حيث يسعى لمواصلة كتابة التاريخ، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين.

وإعلاميًا.. هذا الكلام هو الذي يجب أن يقوله إنريكي بالفعل، فلا يمكن أن يخرج مدرب ويشكك في فريقه، بعد إصابة بعض النجوم؛ لأن ذلك يؤثر على ثقة باقي اللاعبين، بل وقد يخلق فجوة في غرفة الملابس.

أما على أرض الواقع؛ فشاهدنا معاناة الفريق الباريسي ضد فريق روما الأول لكرة القدم، على النحو التالي:

* أولًا: قلة الحلول الهجومية.

* ثانيًا: عدم وجود ابتكارات فنية فردية.

* ثالثًا: عدم تفاهم نجوم خط الهجوم بالشكل الكافي.

أي إننا لم نشعر بنفس الابتكار في خط هجوم فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، رغم تسجيل هدفين في الشباك الإيطالية؛ وذلك مثلما كان يفعل كفاراتسخيليا أو دوي، في كثير من المباريات.

وأساسًا.. باريس سجل هدفه الأول من "ركنية"؛ بينما جاء الثاني من "ركلة جزائية" تحصل عليها الظهير المغربي أشرف حكيمي، بعد انطلاقة هجومية سريعة.

وبالتالي.. باريس ربما يحتاج إلى البحث عن صفقات وحلول هجومية جديدة، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027"؛ لأن الفريق قد ينجح في الدوري الفرنسي، ويفشل في ذلك أوروبيًا.

فيران توريس.. ليس لاعب مشروع يا باريس!

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ لابد من التأكيد على أن لاعبًا مثل الإسباني فيران توريس، لا يستطيع أن يقود المشروع الهجومي للفريق الباريسي مثلًا.

نعم.. فيران لم يقدم أي شيء ضد روما، مساء يوم الأربعاء؛ قبل أن يتم سحبه من أرضية الملعب، في الدقيقة 59.

ويمكن تلخيص ظهور فيران، في مباراة باريس سان جيرمان وروما "الأوروبية"؛ على النحو التالي:

* أولًا: الكثير من التمريرات الخاطئة.

* ثانيًا: عدم التناغم الحركي مع باقي زملائه.

* ثالثًا: الفشل في إيجاد الحلول الهجومية أو صناعة الفرص.

وحقًا.. لم نشعر بحيوية في هجوم الفريق الباريسي، أو وجود خطورة حقيقية على مرمى روما؛ إلا بعد دخول النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي "بديلًا"، في الـ31 دقيقة الأخيرة.

بمعنى؛ باريس سان جيرمان سيكون اعتماده الكلي على ديمبيلي في الفترة القادمة، لأن لاعبًا مثل توريس لا يمكن الاعتماد عليه لقيادة مشروع هجومي ما في ظل الإصابات.

روما.. الفريق الذي فرط في انتصارات عديدة!

أخيرًا.. لا يمكن أن نختم تقريرنا، دون الحديث عن نادي روما الإيطالي؛ الذي يحقق نتائج غير جيدة في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027، على النحو التالي:

* مباريات: 5.

* فوز: 1.

* تعادل: 2.

* خسارة: 2.

والغريب.. روما كان يستطيع الفوز في المباراتين اللتين خسرهما، في النسخة الأوروبية الحالية؛ لو عرف كيف ينهي اللقاء مثل بدايته، حيث لم يكن مستواه سيئًا بصفة عامة.

مثلًا؛ ضد ريال مدريد ظل روما متقدمًا (3-1) حتى الدقيقة 83، قبل أن يعود العملاق الإسباني ويفوز برباعية.

وكذلك ضد مانشستر يونايتد؛ ظل روما متقدمًا (2-1) حتى الدقيقة 83، قبل أن يعود العملاق الإنجليزي ويفوز بثلاثية.

وحتى في التعادل (2-2) مع باريس سان جيرمان، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ بدأ روما بشكل رائع وتقدم بهدف، قبل أن يعود الفريق الفرنسي بثنائية.

ومن حسن حظ روما هذه المرة، أنه أدرك التعادل (2-2) في الدقيقة 78؛ وذلك بـ"ركلة جزائية" سجلها الهولندي دونيل مالين، مع إهدار بعض الفرص الخطيرة الأخرى.