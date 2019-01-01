فافر: عدم لعب رافاييل للبرازيل فضيحة وألكاثير أذهلني

لوسيان فافر مدرب بروسيا دورتموند يشيد بنجوم فريقه ويخص ريوس وسانشو وألكاثير بالمديح.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرف لوسيان فافر المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند عن سعادته الكبيرة بما يقدمه فريقه من أداء ونتائج خلال الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فافر وخص فيها كلأً من ماركو ريوس وسانشو وباكو ألكاثير ورافاييل جيريرو بالاشادة.

"هو لاعب جيد بشكل مذهل، لكنني في نفس الوقت لدي كلاً من ماركو ريوس ورافاييل، حقيقة أن رافايل لم يلعب للمنتخب البرازيلي تعد فضيحة بالنسبة لي".

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وأضاف: "لكن ما تقولونه عن سانشو حقيقي، هو يلعب دورًا حاسمًا مع الفريق ولا يزال عمره صغير للغاية، كما يملك تحكم رائع بالكرة".

وأكمل: "أنا أعرف ماركو ريوس بشكل جيد منذ أن كان في بروسيا مونشنجلادباخ، يجب أن أقول إنه دومًا ما كان حاسمًا، وكان يترك بصمته في كل مباراة، خاصة عندما يلعب في مركزه المفضل".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن ألكاثير: "من المذهل أن يسجل 13 هدفًا، لم أرى ذلك من قبل، هو يسجل في كل مرة يتواجد فيها بالملعب، وأهدافًا هامة بالنسبة لنا، هذه الأرقام عظيمة".

جدير بالذكر أن فريق بروسيا دورتموند يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة وبفارق ست نقاط عن صاحب المركز الثاني بايرن ميونخ.