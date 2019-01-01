لويز يكيل المديح لأوناي إيمري قبل نهائي الدوري الأوروبي

نهائي مرتقب بين فريقي لندن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد ديفيد لويز، مدافع تشيلسي، بمدرب أرسنال أوناي إيمري قبل مواجهة الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء المقبل.

وسبق للثنائي العمل معاً في صفوف باريس سان جيرمان لعدة شهور، قبل أن يقرر لويز العودة مجدداً لصفوف تشيلسي.

وقال لويز للموقع الرسمي لناديه: "يقومون بعمل كبير لأن ليس من السهل تغيير مدرب مثل أرسين فينجر بعد سنوات من العمل، إيمري جاء واكتسب ثقة الجميع، وهذا عمل رائع".

أوناي إيمري للاعبي آرسنال: تحلو بروح رافائيل نادال

كيف تتخلّص من أسنانك التي توشك على السقوط باستخدام كرة القدم! 😂👌



هذا الطفل يعيش في 2030! 🧠



(📽️: IG/SeanKilby1) pic.twitter.com/KZxCjdPYMY — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

تشيلسي يطلب 130 مليون مقابل بيع هازارد لريال مدريد

وأكمل: "عملت معه لبضعة شهور، شخص ومدرب رائع، يعرف تلك المسابقة جيداً وهذا هو السبب وراء وجود أرسنال في النهائي، يحب عمله كثيراً".

وأضاف البرازيلي: "يبني الفريق على الروح، العمل في بي إس جي أضاف له اللغة الفرنسية وسهل له التعامل مع عديد الفرنسيين في فريقه".

وختم لويز حديثه حول تطور دور المدافع: "في الماضي كان لا أحد يريدني أن أبدأ الهجمة، الآن الحارس هو أول المهاجمين والمهاجم أول المدافعين، كل الفرق الإنجليزية الكبرى تبدأ البناء من الخلف، هذا يعطي حلول".

ويتواجه قطبا لندن تشيلسي وأرسنال مساء الأربعاء في العاصمة الأذارية باكو في نهائي الدوري الأوروبي الإنجليزي الخالص.