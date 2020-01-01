لويز يعلق على اتهامات إيمري للاعبي أرسنال

تصريحات مثيرة للجدل من المدرب الإسباني

علق دافيد لويز مدافع نادي أرسنال الإنجليزي، على الاتهامات التي وجهها المدرب السابق للفريق أوناي إيمري للاعبي المدفعجية، وانتقاده لسلوكهم خلال فترة عمله بالنادي اللندني.

إيمري رحل عن أرسنال خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد البداية الكارثية له على جميع المستويات، حيث فشل في الفوز خلال آخر 7 مباريات له.

وخرج الإسباني بعدها في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول"، لينتقد بعض اللاعبين بأرسنال بدون ذكر أسماء، مؤكداً أنهم كانوا يطلبون أكثر مما يقدمون للفريق.

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وقال لويز عن هذه الاتهامات:"أعتقد أن أوناي مدرب عظيم وشخصية رائعة، الأمور لم تكن على ما يرام معه خاصة النتائج، لذلك من الطبيعي البحث عن أجوبة".

وأضاف:"لا أحكم على أي شيء، مازلت معجب بإيمري كمدرب، ولكن ليس من الذكاء التعليق على ما قاله بخصوص الاتهامات التي وجهها لبعض اللاعبين".

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وتابع البرازيلي:"في كرة القدم نحن دائماً نبحث عن النتائج، وعندما لا يحدث ذلك الجميع يحاول أن يسأل لماذا؟ هو لديه رؤيته الخاصة وعلينا تقبل ذلك بكل تواضع".

وجاء حديث لويز قبل المباراة الهامة لأرسنال غداً الخميس أمام مضيفه اليوناني أولمبياكوس، في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.