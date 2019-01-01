لويز: لامبارد يمتلك كل ما يحتاجه تشيلسي للعودة

تعر على تصريحات لويز حول مستقبل الفريق مع لامبارد

أكد ديفيد لويز، قائد دفاعات تشيلسي الإنجليزي، أن البلوز يتحسن تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد مشيرًَا إلى جاهزية النادي اللندني للموسم الحديد.

لامبارد تولى تدريب تشيلسي بعد رحيل ماوريسيو ساري إلى صفوف يوفنتوس.

وقال لويز في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي: "مررنا بتجربة رائعة في دبلين وبدأنا تفهم ما يحتاج لامبارد لتحقيقه وطريقة عمله وسوف نحاول الاستمرار بنفس النهج".

وتابع:" هناك الكثير من الطاقة الإيجابية وسعيد بالبداية الرائعة مع المدرب الجديد وأتطلع للموسم الجديد لتقديم أفضل ما لديّ".

صاحب الـ 32 عامًا أشاد بعقلية لامبارد موضحًا أن الأخير يمتلك الكثير من الخبرة والقدرة على القيادة.

واختتم: "الأمور تسير على مايرام مع الفريق اللندني خلال الفترة التحضيرية وأعتقد بأننا نمتلك القدرة على تقديم الأفضل والتطور في الفترة المقبلة".

وكان تشيلسي قد انتصر وديًا على فيكايو توموي برباعية نظيفة بمشاركة لويز.