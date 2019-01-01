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الدوري الأوروبي

لويز: ساري رجل عظيم وهو من قادنا للتتويج

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Getty Images
دافيد لويز يتحدث عن تتويج تشيلسي بالدوري الأوروبي على حساب آرسنال

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال نجم المنتخب البرازيلي وقلب دفاع نادي تشيلسي دافيد لويز إنه سعيد بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي والذي جاء اليوم كتتويج لعمل الفريق

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وكان تشيلسي قد حسم لقب الدوري الأوروبي لصالحه بعدما فاز على جاره اللدود آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وعقب انتهاء اللقاء، صرح دافيد لويز بأنه سعيد بالفوز باللقب بعد الموسم الرائع الذي قدمه اللاعبون جميعًا بلا استثناء على كافة المستويات، وسعيد أيضًا من أجل مدربه ماوريسيو ساري.

وأضاف: "ساري مدرب كبير ورجل عظيم، لقد أضاف كثيرًا لتشيلسي خلال الموسم الذي قادنا فيه، وهذا اللقب هو نتاج للعمل الكبير الذي قام به منذ أول يوم وحتى الآن"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وتابع: "لا أعلم هل سيستمر معنا ساري في الموسم المقبل أم لا، أتمنى أن يبقى هنا وأن يقودنا لتحقيق المزيد من البطولات والتتويجات المحلية والقارية، ولكن الأمور الآن في يد الإدارة"

وحول الفوز باللقب قال لويز: "أنا سعيد جدًا بهذا التتويج، إنه اللقب الأوروبي الثالث لي مع الفريق، وأنا فخور جدًا بذلك وبكل ما حققته هنا في تشيلسي"

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يذكر أن آرسنال تأهل للمباراة النهائية على حساب فالنسيا الإسباني في الدور نصف النهائي، بينما تأهل تشيلسي على حساب أينتراخت فرانكفورت.

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