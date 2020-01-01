لويز: توسلوني في تشيلسي بعدم الانتقال إلى أرسنال

مشاعر متضاربة عاشها المدافع البرازيلي

كشف دافيد لويز مدافع نادي أرسنال الإنجليزي، أن العاملين بفريقه السابق تشيلسي، توسلوا إليه من أجل البقاء مع البلوز الصيف الماضي.

لويز رحل عن تشيلسي بالساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية مطلع هذا الموسم، بعد خروجه من حسابات المدرب فرانك لامبارد.

البرازيلي أكد على صعوبة قراره باتخاذ هذه الخطوة، نظراً للروابط والذكريات التي قضاها مع تشيلسي خلال تواجده مع النادي اللندني.

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وقال لويز في تصريحات صحفية:"بكل أمانة أول 3 أيام كانت في غاية الصعوبة، لم أستطع تفهم الوضع الجديد ومشاعري وقتها، الجميع يعلم تاريخي الطويل في تشيلسي".

وأضاف:"بعض العاملين في النادي أرسلوا لي العديد من الرسائل، يقولون لي نرجوك عد لتشيلسي ولا ترحل نحن هنا للوقوف بجانبك".

وتابع:"أتذكر شخصاً عمره 75 سنة كان يتناول الإفطار معي كلما تتاح الفرصة، وجدت رسالة منه يقول لي أني هنا في أي وقت للإفطار معك مرة أخرى".

وأما عن تجربته في أرسنال:"بالنسبة لي الأمور كانت من جانب احترافي أكبر من أي شيء آخر، أردت خوض هذا التحدي الجديد والخروج من منطقة السكون".

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واستكمل المدافع المخضرم:"أرسنال نادي كبير وأريد التطور والتألق من خلاله، الأيام الأولى كانت صعبة ولكن بعدها تأقلمت وأصبحت أكثر سعادة".

يذكر أن لويز تعرض لانتقادات حادة خلال بداية مسيرته مع أرسنال تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، لكن مستواه تحسن بشكل ملحوظ مع خليفته ميكيل أرتيتا.