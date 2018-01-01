لويز يلمح لاقتراب مهاجم بورنموث من تشيلسي

مدافع تشيلسي يشيد بويلسون قبل مباراة كأس كاراباو. تعرف على تصريحات لويز

أشاد ديفيد لويز، مدافع تشيلسي، بمهاجم فريق بورنموث كالوم ويلسون وذلك قبل مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس رابطة أندية الدوري الإنجليزي.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ ويلسون قريب من الانضمام لتشيلسي في يناير المقبل.

وقال لويز في تصريحات صحفية: "إنّه لاعب رائع، أنا دائمًا معجب بطريقة لعب فريق بورنموث وفلسفه مدربهم وكنت أمزح مع ويليان وأوقول له إنّهم يمتلكون العديد من التوائم وذلك بسبب تشابه الإمكانيات والسرعات".

وتابع: "ويلسون يقدم مستويات جيدة للغاية ومهاجم رائع بقدرته على تسجيل الأهداف والتحرك بصورة سليمة داخل الملعب، لقد لعب بصورة مميزة مع منتخب إنجلترا".

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(📸: IG\chelseafc ) pic.twitter.com/C9bEW9VzVB — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 19, 2018

المدافع البرازيلي أكد أنّ فريقه يرغب في الفوز بالبطولات ويحاول أن يقدم أفضل ما لديه في كل مباراة لأجل تحقيق إنجاز مع ماوريسيو ساري.

واختتم: "بطولة الكأس مهمة لأنّها لقب جديد ننافس عليه والجميع يرغب في تحقيقه ولم يسبق لي الفوز به مع تشيلسي على الإطلاق".

ويلسون سجل 8 أهداف مع بورنموث خلال الموسم الجاري.