لونين: هدفي إزاحة كورتوا عن حراسة مرمى ريال مدريد

حارس ريال مدريد المعار يود المشاركة بصورة أساسية بدلًا من كورتوا

أبدى الأوكراني أندري لونين، لاعب ريال مدريد المعار لصفوف ريال أوفيدو، رغبته في العودة إلى النادي الملكي ومنافسة تيبو كورتوا على المركز الأساسي.

لونين انضم إلى ريال مدريد في 2018 ورحل إلى ليجانيس ثم بلد الوليد على سبيل الإعارة، وفي يناير انضم إلى أفيدو.

وقال لونين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "بالطبع أود العودة إلى ريال مدريد والمنافسة على المركز الأول، ولكن من المبكر الحديث عن هذا الأمر ونحن لا نعرف ما هو الموقف في ظل تواجد الجميع بالحجر الصحي".

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وتابع: "أتمنى أن تسير الأمور على أفضل حال، ولكني في المستقبل أرى نفسي الحارس الأساسي لريال مدريد، ولو لم أكن أشعر بذلك لما وافقت من البداية على ارتداء قميص الملكي".

صاحب الـ 21 عامًا أكد على تفهمه فكرة كثرة الانتقادات الموجهة له، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر طبيعي مع حراس المرمى.

وأردف: "في مباراة قد أفشل في التصدي لكرة ولكن في لقاء آخر قد أتصدى لعشر كرات، هذا أمر طبيعي في كرة القدم".

واختتم: "يجب أن أكون دائمًا مستعد في كل مباراة وأتعلم اللعب أيضًا بكلتا قدمي ومساعدة الدفاع بإنقاذ الكرات وكذلك بناء الهجمات".

جدير بالذكر أنّ ألفونسو أريولا هو الحارس الثاني في ريال مدريد ومعار من باريس سان جيرمان، ويحاول الملكي الحصول على خدماته بصورة نهائية.