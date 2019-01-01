لونجليه يتحدث عن علاقة ميسي مع زملائه ومستوى جريزمان في فرنسا وبرشلونة

حوار مطول أجراه المدافع الفرنسي مع الصحافة نعرضه لكم

كشف كليمون لونجليه، لاعب برشلونة الإسباني عن سبب اختلاف أداء مواطنه أنطوان جريزمان في منتخب فرنسا عن الفريق الكتالوني.

وقال لونجليه في تصريحات صحفية عن زميله في الفريق ليونيل ميسي: "أعتبره أفضل لاعب في العالم، ولكنه أيضاً صديقي، إنه شخص هادئ لا يقوم بتوجيه الأوامر إلى اللاعبين أو توبيخهم ويتصرف معنا ببساطة".

وتطرق صاحب الـ 24 عاماً إلى الحديث عن مواطنه أنطوان جريزمان وقال: "عندما يعلم بدخوله قائمة المباراة فإنه يكون سعيداً للغاية، لديه خبرة كبيرة في مسابقات كبيرة، نحن سعداء في برشلونة إنه شخص رائع داخل الملعب وخارجه".

وتابع: "مع منتخب فرنسا يلعب في مركز المهاجم الثاني، مما يسمح له بخلق فرص أكثر بسبب ذكائه، ولكن عندما يلعب في طرف الملعب يكون الأمر أصعب نوعاً ما".

وانضم المدافع الفرنسي إلى برشلونة خلال صيف 2018، قادماً من إشبيلية في صفقت بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

وتطرق لونجليه إلى الحديث عن حياته الشخصية وانتقاله إلى برشلونة وقال: "أنا لم أغير أسلوب حياتي، فأنا لم أكن نجما في نانسي ولست نجماً حتى الآن".

وتابع: "احتجت إلى بعض الوقت للتكيف أسعى دائماً للنجاح عن طريق العمل، كرة القدم لها مميزاتها وعيوبها".

وأكمل: "على سبيل المثال الآن أنا لم أعد أجلس مع أصدقائي كثيراً ولم يعد بإمكاني الذهاب إلى السينما، ولكن في نفس الوقت أصبحت أجني أموالاً أكثر أدخل المطاعم وأطلب ما أشاء دون النظر إلى قائمة الأسعار".

برشلونة يعلن عن القميص الرابع ويكشف عن أول مباراة له

وأتم تصريحاته قائلاً: "ولكن عندما يقول لي أحدهم اشتر سيارة فيراري، فإنني أرفض إنها سيارة لطيفة ولكن هذا لا يجذبني".

جدير بالذكر أن لونجليه، لعب 10 مباريات مع برشلونة هذا الموسم في الليجا نجح خلالها في تسجيل هدفاً وصناعة آخر.