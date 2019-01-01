لونجليه: ديمبيلي يعشق كرة القدم وإصاباته تؤلمني

لونجليه يتحدث بشكل مؤثر عن إصابات ديمبيلي ومستقبله مع برشلونة

قال كليمون لونجليه لاعب نادي برشلونة إن مواطنه وزميله في الفريق عثمان ديمبيلي يتأثر بشكل كبير بتكرار إصاباته في الفترة الأخيرة.

وكان ديمبيلي قد خرج مصابًا من شوط المباراة الأول خلال مواجهة برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي.

وحول ذلك، أكد لونجليه أن مواطنه كان يريد خوض مباراة بوروسيا دورتموند وتقديم أداء مميز ضد فريقه القديم كأحد التحديات الشخصية بالنسبة له.

وأضاف: "لقد رأيته متأثرًا بشكل كبير بعدما تعرض للإصابة التي أجبرته على مغادرة المباراة، لم أتحدث معه منذ يومها ولكنه بدا عليه الحزن بشكل كبير"

وتابع: "ديمبيلي يحب كرة القدم بشكل جنوني وابتعاده المتكرر عنها بسبب الإصابات يجعله حزينًا، هذا الأمر الذي يتعامل معه البعض بلا مبالاة أو سخرية أحيانًا"

وأردف: "ذلك الأمر يؤلمني، أشعر بالحزن من أجله نظرًا لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة ولا يستطيع تقديمها لأسباب خارجة عن إرادته، أتمنى أن يتعافى ويعود سريعًا"

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يذكر أن أنطوان جريزمان قد حل بديلًا لديمبيلي خلال هذه المباراة ونجح في تسجيل هدف الفريق الثالث في المباراة التي فاز بها الفريق الكتالوني على أسود الفيستيفاليان بثلاثة أهداف لهدف.