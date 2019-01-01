لونجليه: جريزمان لا يعاني، وهذا ما ينقص ديمبيلي

مدافع المنتخب الفرنسي يتحدث عن وضع زميله في برشلونة ومستقبل ديمبيلي

انتقل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني بميركاتو الصيف الماضي وذلك قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو تقريبًا.

رغم التسجيل في ثلاث مباريات بالليجا مع النادي الكتالوني، لم ينجح جريزمان في التأقلم بصورة واضحة مع هجوم برشلونة حتى الآن وظهر ذلك واضحًا في مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا والتي جلس بعدها على مقاعد البدلاء أمام إشبيلية في الدوري.

ومن جانب زميله في المنتخب وفي كامب نو لونجليه قال: "نحن نضحك سويًا طوال اليوم، جريزمان رجل رائع وهو يحب النكات وروح الدعابة، نمر بأوقات جيدة في برشلونة وهو يحاول ويقدم أفضل ما لديه من أجل التأقلم مع الفريق".

"أعيش أصعب أوقاتي مع توتنهام الآن"😔



إيريكسن 🗣️ pic.twitter.com/EbGbbxO41r — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 8, 2019

وبالحديث عن عثمان ديمبيلي قال: "هو يحتاج فقط للاستمرارية، لقد كان مستعدًا بقوة مع بداية الموسم ولكن تعرض لإصابة جديدة وذلك جعله يتراجع بعض الشيء، هو لاعب يملك مؤهلات جيدة ويحتاج فقط الاستمرارية من أجل العودة للمنتخب وتقديم أفضل ما لديه".

وفي الأخير تحدث عن ليونيل ميسي قائلًا: "ليو لاعب خرافي، هو قادر على صناعة الفارق دائمًا، عندما نتحدث عن الحفاظ على الكرة هو يقوم بذلك ببراعة".

يذكر أن جريزمان لم يلعب كثيرًا بجوار ليو ميسي حتى الآن بسبب الإصابة التي جعلت الأرجنتيني يغيب عن بعض المباريات في بداية الموسم.