"لوموني أنا!".. يورجن كلوب يدافع عن إدارة ليفربول!

إعلان رحيل المدرب الألماني مثل ضربة مدوية..

رفض الألماني يورجن كلوب تحميل مسؤولية رحيله الذي أعلنه بنهاية الموسم الجاري إلى سياسة الانتقالات الخاصة بمجموعة "FSG" الأمريكية المالكة للريدز، قائلًا إنه إذا كان هناك من ينبغي تحميله مسؤولية أي إخفاق في بطولة أو عدم جلب لاعب، فمن الممكن أن يلام هو على ذلك.

وقال كلوب في تصريحات لـ"بي بي سي": "بحلول الوقت سيكون من السهل إلقاء اللوم على المالكين، فيما يتعلق بسياسة الانتقالات، يمكن أن يقال إن عليهم إنفاق المزيد، لكن هذا ليس كل شيء".

وأضاف: "لقد بنينا مدرجين سيبقيان إلى الأبد، وبنينا ملعب تدريب سيبقى لـ 30 أو 40 أو 50 عامًا ربما، فعلنا ذل على طريقة ليفربول وهو ما أحبه".

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وأردف: "فزنا بالدوري وهو أمر جيد، لم نحققه في موسم وكان لدينا 97 نقطة، هل يلامون هم على ذلك؟ إذا كنتم تريدون إلقاء اللوم على شخص لأنه لم يفز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، فلوموني أنا لا أحد آخر، فالكل أوصلونا إلى نقطة ممتازة".

وأكد كلوب أن التفكير على هذه الشاكلة قد يكون مفهومًا بالنسبة للمشجعين "لكنه لا يمكن أن يكون أبدًا نابعًا من نظرة احترافية" على حد تعبيره.