لومباردو يفوز لكن سامبدوريا قد تغير مدربها رغم ذلك: د'أنجيلو حتى عام 2028، وبيكيا أو تشيوفي من بين المرشحين

لقد ساهم الفوز الذي حققته سامبدوريا ومدربها أتيليو لومباردو أمس في تهدئة الأجواء قليلاً، التي لا تزال مع ذلك مشحونة بالتوترالشديد بعد احتجاجات يوم السبت، وفي خضم صراع الهبوط. وقد حصد المدرب المؤقت، الذي تم اختياره كحل داخلي بعد إقالة ماركو فوتي، ثلاث نقاط بالغة الأهمية، لكن الصورة العامة لا تزال غير واضحة ومتغيرة باستمرار. في تصريحاته بعد المباراة، أوضح لومباردو نفسه: "ما زلت أشعر أنني مدرب هذا الفريق. لكنني لا أستطيع قراءة أفكار الآخرين"، في إشارة مباشرة إلى مختلف أعضاء الإدارة في النادي، الذين سيتشاورون في الأيام المقبلة لاتخاذ قرار بشأن مستقبل المنصب.





وبالتالي، لا يزال موقفه على المحك على الرغم من النجاح: كان التعادل أو الهزيمة سيؤديان إلى تغيير فوري، ولكن حتى بعد الفوز، لا يُستبعد احتمال حدوث تغييرجديد. وفقًا لما أوردته صحيفة Il Secolo XIX، تجري داخل النادي تقييمات تشمل ناثان ووكر وجيسبر فريدبرغ وأندريا مانشيني. في الوقت نفسه، يبدو أن النادي قد بدأ بالفعل في الأيام الأخيرة اتصالات مع عدة مدربين حتى لا يفاجأ في حالة حدوث هزيمة أمام الفريق الكامباني، وكذلك للاستفادة من فترة التوقف التي تستمر أسبوعين ومنح المزيد من الوقت للمدرب المحتمل في المستقبل.

الاسم الأبرز هو لوكا دانجيلو، حيث يُقال إن المدير الرياضي أندريا مانشيني يجري مفاوضات معه لتمديد عقده حتى عام 2028. ويُذكر أنه تم إجراء اتصالات مع وكيل أعماله مينييري، بعد تقديم عرض محسّن مقارنةً بالعرض الذي قُدم في الأيام الماضية، والذي كان ينص على عقد لمدة ثلاثة أشهر فقط مع خيار التمديد. لكن المدرب نفسه قد أخذ وقته. في الواقع، لا يزال يتعين حل المشكلة المتعلقة بعقد دانجيلو مع سبيزيا، التي قد تفكر، من بين أمور أخرى، في استدعائه قريبًا ليحل محل روبرتو دونادوني. سيصدر القرار اليوم.





في الخلفية، لا تزال هناك أسماء أخرى تم تقييمها من قبل الإدارة وتم الاتصال بها، من بينها غويدو باغليوكا، الذي كان مرشحاً للانتقال إلى بادوفا ولكنه لم يستقر بعد في فينيتو، وفابيو بيكيا وغابرييل تشيوفي. ستكون الساعات القادمة حاسمة بالنسبة لهذه الحالة.