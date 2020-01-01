لوك شو يهاجم الصحفيين بسبب أرسنال

الظهير الأيسر يبدو أن كيله قد طفح من الانتقادات

اعترف لوك شو الظهير الأيسر لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بأن فريقه لم يرتقي إلى المستوى المطلوب منه في الموسم الحالي.

مانشستر يونايتد يحتل المركز التاسع بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الرابع تشيلسي في جدول ترتيب البريميرليج.

وأضاف شو في تصريحات لصحيفة "ميرو" الإنجليزية: "نتقبل النقد ولكن حصلنا على نقد يفوق طاقتنا في الأيام الماضية، الجميع يتحدث عن مانشستر يونايتد وهذا غير مقبول".

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وتابع: "لماذا لا يلقى أرسنال نفس الانتقادات بالرغم من أن وضعهم أسوأ مننا في جدول الترتيب ركزوا معهم قليلاً".

وأردف: "يجب أن يكون لديك هدوء مبالغ فيه لسماع كل تلك الأراء وعدم التأثر في ملعب المباراة، ما استنتجته أنهم يقومون باختيار اللحظة التي ينتقدوننا فيها ولكن هذه هي ضريبة اللعب في نادي كبير مثل مانشستر يونايتد".

شو شدد على أنه لا يقصد إهانة أرسنال الذي يعتبر نادً كبير ولكن يرى أنه يجب أن يتم انتقادهم بنفس الطريقة التي يتم انتقاد يونايتد بها في السنين الأخيرة، من المضحك أن كل التركيز علينا نحن فقط، هم يعانون أكثر مننا.

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واستكمل: " نحن هنا لنعيد هذا النادي إلى المكان الذي ينتمي إليه، الفوز بالبطولات والتحدي على الألقاب، وأعتقد بصدق أننا في طريقنا لتحقيق ذلك".

اللاعب الإنجليزي أشاد بمدربه النرويجي أولي سولشاير الذي وجد رأى أنه تحمل الانتقادات على عاتقه من أجل اللاعبين هذا الموسم، ولكنه اعترف بضرورة محاسبة اللاعبين أنفسهم في الكثير من الأوقات.

واختتم: "لا يزال لدينا فرصة اللعب على المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال علينا أن نكون أكثر ثقة في أنفسنا ونطور أنفسنا بالشكل الكافي، والبداية من مباراة تشيلسي يوم غد".

تشيلسي يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعبه ستامفورد بريدج غداً، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.