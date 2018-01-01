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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

لوكا مودريتش يقدم الكرة الذهبية في سانتياجو بيرنابيو

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لوكا مودريتش يحتفل بكرته الذهبية مع الجماهير

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قدم أفضل لاعب في العالم الكرواتي لوكا مودريتش جائزة الكرة الذهبية أمام جماهير ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وذلك قبل مباراة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

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وكان لوكا مودريتش قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن ثم توج أيضًا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

وقبل انطلاق مباراة رايو فاليكانو مباشرة ظهر لوكا مودريتش حاملًا جائزته أمام الجماهير التي صفقت بقوة لنجمها، كما هتفت باسمه تحية له على إنجازه.

وكانت الكرة الذهبية قد ظلت في مدريد طوال العامين الماضيين حيث حصل عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلا أنه رحل إلى يوفنتوس ولم يستطع حصدها للعام الثالث على التوالي.

وكان لاعبو ريال مدريد قد اعتادوا تقديم جوائزهم الفردية أمام جماهير سانتياجو بيرنابيو، وهذا في أول مباراة يلعبها اللاعب على أرضه بعد استلام الجائزة.

يذكر أن مودريتش قد حقق جميع الجوائز الفردية الممكنة هذا الموسم، وذلك بتحقيقه جائزتي أفضل لاعب في العالم والمقدمتين من فرانس فوتبول ومن الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى جائزتي أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في كأس العالم.

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