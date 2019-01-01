الانتقالات

لوكاكو يوافق على عرض يوفنتوس

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Getty/Goal
لوكاكو يوافق على الراتب السنوي المعروض من يوفنتوس وصفقة تبديله بديبالا تتم خلال ساعات

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية موثوقة في إيطاليا أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وافق على عرض يوفنتوس والراتب السنوي الذي سيقدموه له.

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وكان لوكاكو قد دخل في مفاوضات مع يوفنتوس من أجل إتمام صفقة تبادلية بينه وبين باولو ديبالا الذي بات قريبًا من مانشستر يونايتد.

وفي نفس الوقت، تم ذلك بناء على موافقة لوكاكو على العرض المقدم من يوفنتوس والراتب السنوي الذي وضعوه خلال هذا العقد.

وسيقدم البيانكونيري 9 ملايين يورو كصافي راتب سنوي للوكاكو الذي يتقاضى نفس المبلغ تقريبًا وفق عقده مع مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة التبادلية بين إدارتي السيدة العجوز والشياطين الأمر خلال الساعات القليلة القادمة.

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يذكر أن ديبالا كان قد ابتعد عن الأضواء بالنسبة للسيدةالعجوز عقب انتقال كريستيانو رونالدو إلى البيانكونيري قبل بداية الموسم الماضي، كما قل بريق لوكاكو في الموسم الأخير مع مورينيو وسولشار.

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