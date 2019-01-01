لوكاكو يوافق على عرض يوفنتوس

لوكاكو يوافق على الراتب السنوي المعروض من يوفنتوس وصفقة تبديله بديبالا تتم خلال ساعات

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية موثوقة في إيطاليا أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وافق على عرض يوفنتوس والراتب السنوي الذي سيقدموه له.

وكان لوكاكو قد دخل في مفاوضات مع يوفنتوس من أجل إتمام صفقة تبادلية بينه وبين باولو ديبالا الذي بات قريبًا من مانشستر يونايتد.

وفي نفس الوقت، تم ذلك بناء على موافقة لوكاكو على العرض المقدم من يوفنتوس والراتب السنوي الذي وضعوه خلال هذا العقد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وسيقدم البيانكونيري 9 ملايين يورو كصافي راتب سنوي للوكاكو الذي يتقاضى نفس المبلغ تقريبًا وفق عقده مع مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة التبادلية بين إدارتي السيدة العجوز والشياطين الأمر خلال الساعات القليلة القادمة.

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يذكر أن ديبالا كان قد ابتعد عن الأضواء بالنسبة للسيدةالعجوز عقب انتقال كريستيانو رونالدو إلى البيانكونيري قبل بداية الموسم الماضي، كما قل بريق لوكاكو في الموسم الأخير مع مورينيو وسولشار.