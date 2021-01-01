لوكاكو يقاسم رونالدو صدارة هدافي الدوري الإيطالي ويصل للهدف 300 في مسيرته

ليلة خاصة للنجم البلجيكي

كانت الليلة خاصة للغاية للمهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث قاد فريقه لصدارة الدوري الإيطالي ولم ينسَ نصيبه من الأرقام الفردية.

وارتقى إنتر لصدارة الدوري الإيطالي بعد إزاحة جاره اللدود ميلان بعدما استغل سقوطه بالأمس أمام سبيزيا وفاز اليوم على لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

لوكاكو سجل هدفين وصنع هدفًا ليضع بصمته على الأهداف الثلاثة للمباراة ويقدم واحدًا من أفضل العروض التي قدمها في الآونة الأخيرة على الإطلاق.

وبعد المباراة حصد النجم البلجيكي إشادة مدربه أنطونيو كونتي الذي وصفه بالقائد الحقيقي ووصف المردود الذي قدمه اليوم بأن هذه هي النسخة التي يريدها منه.

الهدفان اللذان أحرزهما اليوم ارتقيا به إلى صدارة الدوري الإيطالي مناصفة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس، حيث سجل كل منهما 16 هدفًا.

ليس ذلك فقط، بل إن لوكاكو وصل أيضًا للهدف رقم 300 في مسيرته مع الأندية التي لعب لها وكذلك مع المنتخب البلجيكي، ليواصل حصد الأرقام بلا توقف.

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يذكر أن لوكاكو قد انضم إلى إنتر صيف العام 2019 قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل 65 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ النادي على الإطلاق.