لوكاكو يطلب من كونتي التحدث بالإيطالية فقط

لوكاكو بحماسه يواصل التأقلم السريع مع إنتر ومدربه أنطونيو كونتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

طالب النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مدربه أنطونيو كونتي بأن يتحدث باللغة الإيطالية فقط، تلك التي يتقنها مهاجم إنتر الجديد.

وكان روميلو لوكاكو قد انتقل إلى النيراتزوري قبل بداية الموسم الحالي بطلب شخصي من أبرز المؤمنين به في عالم كرة القدم أنطونيو كونتي.

ويتقن روميلو لوكاكو العديد من اللغات ومنها الإيطالية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية واللنينجالا "اللغة الأصلية للكونغو بلده الأصلي" ولكنه يريد الحديث بالإيطالية فقط من أجل التأقلم على أوضاع الدوري الإيطالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

ووفقًا لتقارير نشرتها لاجازيتا ديلو سبورت وصحف إيطالية أخرى، فإن لوكاكو قد طلب من كونتي بمجرد وصوله إلى مقر التدريبات أن يتحدث معه باللغة الإيطالية فقط، إيمانًا منه بضرورة أن يتحدث كل لاعب بلغة البلد التي يلعب في الدوري الخاص بها.

ويؤمن لوكاكو أيضًا أن ذلك سيساعده على التأقلم السريع مع أجواء الدوري الإيطالي، وذلك من خلال فهم ما يقوله الخصوم وكيف يفكرون ويتعاملون مع الأحداث المختلفة بخلاف التواصل مع الزملاء دون أي صعوبة.

الاتحاد البرتغالي يدعم رونالدو بعد فوز ميسي بجائزة "الأفضل"

يذكر أن روميلو لوكاكو قد سجل مع النيراتزوري انطلاقة قوية، حيث سجل 3 أهداف في المباريات الأربعة التي لعبها بقميص الفريق في الدوري الإيطالي حتى الآن.