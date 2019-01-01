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كأس الاتحاد الإنجليزي

لوكاكو يرفض المقارنة بين مورينيو وسولشار

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مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو يرفض انتقاد مدربه السابق جوزية مورينيو

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

رفض المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو المقارنة بين مدرب مانشستر يونايتد الحالي أولي جونار سولشار، ومدربه السابق جوزية مورينيو، وذلك في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة التي فاز فيها الشياطين الحُمر على آرسنال بثلاثية مقابل هدف في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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على الرغم من أنه لم يحرز أهدافًا في المباراة، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا صنع هدفين في المباراة، ليساعد كتيبة المدرب سولشار على تحقيق الفوز الثامن على التوالي منذ وصول المدرب النرويجي أولي جونار سولشار إلى قلعة أولد ترافورد خلفًا للمدرب البرتغالي جوزية مورينيو.

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اللاعب الدولي البلجيكي رفض انتقاد مورينيو وقال: "هو المدرب الذي تعاقد معي، سولشار يكتب البداية لمشواره التدريبي هنا، أتمنى أن يحقق النجاح، أتمنى أن ننهي الدوري في أحد المراكز الأربعة الأولى، وأن نتوج ببطولة، لن أقارن بين المدربين، أنا أرى بأن مورينيو قدم الكثير لهذا النادي".

يذكر أن لوكاكو كان قد سبق له التدرب تحت إشراف مورينيو في تشيلسي أيضًا.

 

 

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