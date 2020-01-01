لوكاكو يخضع لفحوصات كورونا قبل السفر لقطر

روميلو لوكاكو وديريس ميرتينس ونجوم منتخب بلجيكا مطالبون بفحوصات طبية قبل السفر لوديات مارس في قطر.

كشفت تقارير صحفية بلجيكية اليوم أن الاتحاد المحلي لكرة القدم يبحث في الوقت الحالي عدة حلول لأزمة دخول روميلو لوكاكو وديريس ميرتينس وتيموثي كاستانيي لقطر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ديرنير آور" والتي أكدت أن دخول الثلاثي الذي ينشط في الدوري الإيطالي لقطر سيمثل عقبة بالنسبة لهم.

يأتي هذا في ظل تفشي فيروس كورونا الخطير بإيطاليا ووضع قطر للعديد من المحاذير الخاصة بالدخول لأراضيها في ذلك الوقت الصعب.

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وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يعمل جاهدًا في الوقت الحالي على حل من عدة حلول على رأسها إجراء تحليل فيروس كورونا لنجومه وإرسالها لنظيره القطري للسماح للثلاثي بالتواجد مع بقية الفريق.

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ويواجه المنتخب البلجيكي نظيره البرتغالي في السابع والعشرين من شهر مارس الجاري وديًا في قطر خلال معسكر خارجي للفريق.

ويكمل الفريق استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية - يورو 2020 - بمواجهة ودية أخرى في الـ 30 من الشهر نفسه، ويدرس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم فكرة نقل اللقاءات لخارج قطر بحسب ما ذكرت الصحيفة حال فشلت محاولات دخول ثلاثي الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن منتخب بلجيكا يقع في مجموعة واحدة مع روسيا والدنمارك وفنلندا ببطولة كأس الأمم الأوروبية المقرر لها أن تقام الصيف المقبل.