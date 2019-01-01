لوكاكو يُثير الجدل بموقف غريب مع وكيل أعماله

ضاعف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الغموض حول مستقبله في الموسم المقبل، بتجاهل الرد على رسائل وكيل أعماله فيدريكو باستوريلا، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحاته التي فسرت على أنها إشارة واضحة لرغبته في مغادرة مانشستر يونايتد.

وعانى مهاجم إيفرتون وتشيلسي السابق من تجاهل مدربه النرويجي أوليه جونار سولشاير، منذ وصوله لسُدة حكم "أولد ترافورد" خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو في نهاية العام الماضي، ووضح ذلك من خلال جلوسه شبه الدائم على مقاعد البدلاء.

وتقول أغلب الصحف والمؤسسات الإعلامية المقربة من الشياطين الحمر، أن المدرب ذو الوجه الطفولي، أخبر مهاجمه البلجيكي بالبحث عن مستقبله في مكان آخر الموسم المقبل، لعدم حاجة اليونايتد لخدماته.

وأدلى صاحب الـ26 عامًا، بتصريحات صادمة لجماهير مانشستر، مدعيًا أنه ينظر لمدرب الإنتر الجديد أنطونيو كونتي باعتباره المدرب الأفضل في العالم، وهذا بالتزامن مع الأنباء المحُدثة على رأس الساعة، عن مفاوضات وكيل أعماله مع الشركة الصينية المستحوذة على "جوسيبي مياتزا".

✨نصيحة من العداء التاريخي يوسين بولت لـ"سولشاير" عن بوجبا🗣️ pic.twitter.com/O0eykLd5Ri — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019

لكن المثير للجدل، أن وكيل أعماله، يعاني الأمرين للوصول للاعب، وهو ما تجلى في تعليق باستوريلا على صورة نشرها لوكاكو عبر منصته على "انستجرام" وهو يستمتع بعطلته الصيفية.

وعلق باستوريلا على صورة استرخاء لوكاكو، قائلاً على العام "هل ألقيت نظرة على رسائلي عبر واتس آب؟"، وإلى الآن لم يُكلف الدبابة البلجيكية نفسه لتوضيح الأمر، تاركًا متابعيه وكذلك وسائل الإعلام، يتساءلون لإيجاد إجابة توضح سبب تجاهل وكيل أعماله في هذا التوقيت بالذات، طالما أنه ليس منعزلاً ويلتقط الصور والهاتف في يده.