لوكاكو يتهم المسؤولين عن كرة القدم بالتقصير في محاربة العنصرية

لوكاكو يدين الهتافات العنصرية عبر رسالة في إنستجرام

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

وجه النجم البلجيكي روميلو لوكاكو رسالة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام من أجل محاربة العنصرية في ملاعب كرة القدم.

وفاز إنتر مساء أمس الأحد على مضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف في مباراة صعبة خاضها النيراتزوري خارج ملعبه في أجواء مشحونة.

وتعرض لوكاكو لهتافات عنصرية من قبل جماهير كالياري أثناء وبعد تنفيذه لركلة الجزاء التي أعطت الانتصار والنقاط الثلاثة للنيراتزوري.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2019

وحول الهتافات العنصرية الذي تعرض لها من قبل جماهير كالياري قال روميلو في رسالة وجهها للجميع عبر حسابه في إنستجرام إن كرة القدم من حق الجميع ولا مكان فيها للتمييز اللوني والعنصري.

وأضاف في رسالته: "نأمل أن تتفاعل اتحادات كرة القدم المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر وإنستجرام من أجل الحد من انتشار هذه الظاهرة الكريهة والتي لا مكان لها في كرة القدم"

وتابع: "منذ سنوات ونحن نقول ذلك ولكن بلا عمل، وبهذا الشكل سنظل نعود خطوات للوراء بدلًا من المضي قدمًا، يجب على الجميع التحرك والتعامل مع الأمور بجدية أكبر"

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يذكر أن جماهير كالياري قد كررت هتافاتها العنصرية التي قامت بها الموسم الماضي ضد مهاجم يوفنتوس وقتها مويس كين، وكان لوكاكو هو الضحية هذه المرة.