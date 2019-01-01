لوكاكو يؤكد استفادته من سولشار وراشفورد يسعى للتطور

أداء هجومي ثابت للشياطين الحمر مع سولشار

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المهاجم الإنجليزي، ماركوس راشفورد، عن فوز مانشستر يونايتد على حساب نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وسجل راشفورد الهدف الثاني في اللقاء، من صناعة التشيلي أليكسيس سانشيز، ليعزز من سلسلة انتصارات فريقه بالفوز الرابع على التوالي تحت قيادة سولشار.

راشفورد علق على المباراة: "كان من الصعب أن نسجل مبكرًا، وأخدنا وقتًا أكثر من المعتاد من أجل التسجيل، وكان علينا العمل من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط".

📊سولشاير أصبح ثانى مدير فنى فى تاريخ مانشستر يونايتد يحقق الفوز بأول أربعة مباريات له فى الدوري الإنجليزي بعد مات باسبى فى عام 1946.



سولشاير الآن 👇 pic.twitter.com/1hbKfUwGYD — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

وتابع صاحب الثلاثة أهداف في آخر 4 مباريات: "أريد أن أطور قدراتي على إنهاء الهجمات".

فيما أشاد البلجيكي روميلو لوكاكو بأداء زملائه في لقاء اليوم: "لابد أن أكون مستعد كبديل، وهذا ما طلبه مني المدرب، لقد كان الهدف الأول بمثابة المُقامرة".

وأردف: "الأمر مختلف تمامًا مع سولشار، نحن نتعلم منه، بأقصى طريقة ممكنة".

انتصار جديد.. 👏

قطار مانشستريونايتد لا يتوقف تحت قيادة سولشاير 🚄🔥

فوز على كارديف سيتي 5-1 ✅

فوز على هدرسفيلد 3-1 ✅

فوز على بورنموث 4-1 ✅

فوز على نيوكاسل 2-0 ✅ pic.twitter.com/uhb7467dO6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

وسجل لوكاكو هدفين في مباراتين على التوالي كبديل، بعدما غاب عن المشاركة في اللقاءين السابقين.