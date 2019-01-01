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الدوري الإنجليزي الممتاز

لوكاكو يؤكد استفادته من سولشار وراشفورد يسعى للتطور

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Getty Images
أداء هجومي ثابت للشياطين الحمر مع سولشار

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث المهاجم الإنجليزي، ماركوس راشفورد، عن فوز مانشستر يونايتد على حساب نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وسجل راشفورد الهدف الثاني في اللقاء، من صناعة التشيلي أليكسيس سانشيز، ليعزز من سلسلة انتصارات فريقه بالفوز الرابع على التوالي تحت قيادة سولشار.

راشفورد علق على المباراة: "كان من الصعب أن نسجل مبكرًا، وأخدنا وقتًا أكثر من المعتاد من أجل التسجيل، وكان علينا العمل من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط".

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وتابع صاحب الثلاثة أهداف في آخر 4 مباريات: "أريد أن أطور قدراتي على إنهاء الهجمات".

فيما أشاد البلجيكي روميلو لوكاكو بأداء زملائه في لقاء اليوم: "لابد أن أكون مستعد كبديل، وهذا ما طلبه مني المدرب، لقد كان الهدف الأول بمثابة المُقامرة".

وأردف: "الأمر مختلف تمامًا مع سولشار، نحن نتعلم منه، بأقصى طريقة ممكنة".

وسجل لوكاكو هدفين في مباراتين على التوالي كبديل، بعدما غاب عن المشاركة في اللقاءين السابقين.

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