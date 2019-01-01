لوكاكو: ما زلت شابًا وأسعى نحو التطور

أبرز تصريحات روميلو لوكاكو عقب فوز إنتر الدراماتيكي على بولونيا

قال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو نجم نادي إنتر إن الفوز الذي حققه الفريق اليوم على حساب بولونيا يعود للعمل الكبير من قبل المجموعة كلها..

ونجح فريق إنتصار في انتزاع فوزاً قاتلاً على مُضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري.

وعقب المباراة، أشاد لوكاكو بالعمل الذي قام به اللاعبون، مؤكدًا أنتسجيله هدفي الفوز يسعده كثيرًا ويجعله يتطلع إلى التطور أكثر وتقديم الإضافة إلى الفريق.

وأضاف: "نجحنا في تحقيق انتصار هام وحصدنا النقاط وهذا ما كنا ننتظره، لا يهم من سجل الأهداف، العمل دائمًا يصب في صالح الفريق وهذا ما نهدف إليه جميعًا"

وتابع: "ما زلت أسعى للتطور والتعلم أكثر، ما زلت شابًا وأمامي الكثير من التحديات لكي أنجح فيها، هذا يتطلب المزيد من الصبر والرغبة وهذا ما أشعر بأنني أمتلكه"

لوكاكو يقود إنتر لإسقاط بولونيا في الوقت القاتل

يذكر أن إنتر قد صعد إلى صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا بانتصاره على بولونيا، حيث وصل عداد نقاطه إلى 28 نقطة، متفوقًا بنقطتين على يوفنتوس الذي سيلعب ديربي تورينو مساء الليلة.