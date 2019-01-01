وكيل لوكاكو إلى مانشستر لحسم مصيره

لوكاكو إلى إنتر أم يوفنتوس؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير إعلامية أن وكيل البلجيكي روميلو لوكاكو سافر إلى مانشستر للقاء مسؤولي يونايتد لحسم مصير اللاعب.

ولم يتدرب لوكاكو مع يونايتد في مانشستر، وخاض تدريبات رفقة فريق الشباب بأندرلخت في اليومين الماضيين.

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وقالت "سكاي" إن فيديريكو باستوريلو، وكيل لوكاكو، سيلتقي إد وودوارد، نائب مدير مانشستر لمناقشة العروض المطروحة.

وأفاد التقرير أن باستوريلو سيناقش عرض إنتر الأخير البالغ 73 مليون يورو وحوافز إضافية، ومدى مرونة مانشستر من الموافقة عليه.

يوفنتوس يبقى هو الآخر في السباق لضم لوكاكو، بحسب التقرير، وإن كان ينتظر مصير لاعبه باولو ديبالا من البقاء أو الرحيل.

ويغلق سوق الانتقالات في إنجلترا في الخامسة بالتوقيت المحلي مساء الخميس، ولكن يمكن للأندية بيع اللاعبين خارجياً.