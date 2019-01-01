إنتر يلجأ لدجيكو بعد تعثر المفاوضات مع لوكاكو

كونتي حاول التعاقد معه خلال تدريبه لتشيلسي

قرر نادي إنتر الإيطالي، توجيه أنظاره نحو المهاجم البوسني إدين دجيكو، بدلاً من نظيره البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد.

المدرب أنطونيو كونتي يضع لوكاكو كهدف أول له خلال الصيف الحالي، لتعويض الرحيل المتوقع لنجمه ماورو إيكاردي.

مطالب يونايتد تجعل رحيل البلجيكي في غاية الصعوبة، بعد التمسك بالحصول على 75 مليون جنيه إسترليني.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت اهتمام النيراتزوري بالحصول على خدمات دجيكو.

ويأتي ذلك باعتبار أن مهمة إقناع روما بالتخلي عن اللاعب أسهل بكثير من لوكاكو، كما أن تكلفة ضمه ستكون منخفضة.

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ويراقب إنتر بعض الأهداف الهجومية الأخرى، أبرزها رافائيل لياو نجم ليل، في حالة الفشل بضم الخيارات الأساسية.

ما أفضل صاروخية 🤔🚀pic.twitter.com/d5UOD3s9i9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

يذكر ان كونتي حاول التعاقد مع دجيكو خلال تدريبه لتشيلسي، ولكن روما أبدى تمسكه الشديد بصاحب الـ33 عاماً.