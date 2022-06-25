لوكاكو ليس الأول وإن كان الأبشع.. صفقات "عشرات مليونية" أدمنت الفشل في تشيلسي

صفقات دفع فيها تشيلسي عشرات الملايين ونجحت في إدمان الفشل فقط!

بات البلجيكي روميلو لوكاكو على بعد خطوات من العودة إلى إنتر ميلان الإيطالي، مسدلًا الستار على صفقة بعشرات الملايين من التي لا يجني تشيلسي منها مقابلًا فنيًا كبيرًا، وهذه المرة بعد عام واحد فقط!.

لوكاكو ليس الأول، هناك العديد من اللاعبين الذين أتوا إلى تشيلسي بتطلعات كبيرة وبمبالغ عملاقة، ولكنهم فشلوا في إبراز أفضل ما لديهم، نستعرضهم في السطور التالية:-

بابا رحمن – 23 مليون جنيه استرليني

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بعد فترة من التألق في البوندسليجا، قرر تشيلسي أثناء ولاية جوزيه مورينيو الثانية أن يدفع 23 مليون جنيه استرليني من أجل ضم اللاعب الغاني، مبلغ لا يكفيه أن يشارك في 15 مباراة فقط دون تسجيل أي هدف أو منح أي مردود يذكر في مركز الظهير الأيسر، ليلحق بباتشوايي في بند الإعارات.

أندريه شيفشينكو – 31 مليون جنيه استرليني

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في 2006، فجر تشيلسي ضربة مدوية في عالم كرة القدم حينما جلب شيفشينكو من ميلان بقيمة 31 مليون جنيه استرليني.

حينها كان شيفشينكو قد أنهى تجربة مذهلة في ميلان قوامها 173 هدفًا في 296 مباراة.

تجربته مع تشيلسي بشكل عام لم تثمر سوى 22 هدفًا وهو ما كان محبطًا لأنصار البلوز.

ميتشي باتشوايي – 33 مليون جنيه استرليني

دفع تشيلسي هذ المبلغ في 2016 للاعب الذي كات متألقًا مع مارسيليا ومنتخب بلجيكا في هذا التوقيت، واستهدف به إيجاد بديل للإسباني دييجو كوستا، ولكن كل شيء ذهب أدراج الرياح بمردود لم يكن في الحسبان وبات الكل يتساءل كل موسم عن النادي الذي يرحل إليه باتشوايي معارًا!.

داني درينكووتر – 35 مليون جنيه استرليني

كان درينكووتر واحدًا من أهم لاعبي ليستر سيتي المتوجين بلقب الدوري الإنجليزي في 2016، ذهب إلى تشيلسي بتطلعات كبيرة، فشل في إقناع أي مدرب بخلاف أنطونيو كونتي فقط، وحتى الإيطالي لم يعتمد عليه سوى في 22 مباراة فحسب.

انتقل درينكووتر إلى أستون فيلا وبارنسلي وقاسم باشا التركي وريدينج على سبيل الإعارة، والآن يستعد لمغادرة البلوز بعد انتهاء مدة تعاقده ويبحث عن نادٍ.

تيموي باكايوكو – 36 مليون جنيه استرليني

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في صيف 2017، كان باكايوكو قادمًا لتوه من التألق مع موناكو الذي قاده للقب الدوري الفرنسي والمربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا، انتدبه تشيلسي لحل مشكلات خط الدفاع بآمال كبيرة.

لم يؤد باكايوكو ولو نسبة مئوية ضئيلة مما فعله مع موناك، ليعيره تشيلسي إلى ميلان مع بند شراء يتم تفعيله في 2023 مع استمرار الإعارة.

فيرناندو توريس – 50 مليون جنيه استرليني

كانت تلك واحدة من أكثر الصفقات ضخامة في تاريخ تشيلسي، حين أتى توريس من ليفربول لم يكن أحد يصدق صفقة بهذه الضخامة، ورغم أنه أنهى مدته مع تشيلسي بشكل مقبول نسبيًا، إلا أنه تفنن في إهدار الفرص طيلة سنواته مع البلوز، انتظر 14 مباراة كاملة لافتتاح رصيده التهديفي، وفي 172 مباراة برفقة البلوز لم يسجل سوى 45 هدفًا.

تيمو فيرنر – 53 مليون جنيه استرليني

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بعد منافسة ضارية بين ليفربول وتشيلسي، نجح البلوز في حسم صفقة ضم مهاجم لايبزيج آنذاك، كان فيرنر ملء السمع والبصر مهاجمًا هدافًا وعنصرًا أساسيًا في تشكيلة المانشافت، وفور وصوله إلى تشيلسي بات يتفنن في إهدار الفرص بشكل غريب للغاية.

حظي بانطلاقة جيدة بعض الشيء مع لامبارد، حين سجل 8 أهداف ومنح 5 صناعات في 17 مبراة برفقة المدرب الإنجليزي، ولكن بعد ذلك شارك في 72 مباراة مكتفيًا بـ 15 هدفًا و16 صناعة، حصيلة لم تكن في المستوى المتوقع من فيرنر.

المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا لديه فرصة من ناحية العمر ومدة التعاقد لتغيير تلك الصورة، فهل يستغلها؟.

ألفارو موراتا – 60 مليون جنيه استرليني

موراتا كان مهاجمًا واعدًا للغاية في 2017، قدم إلى تشيلسي متأثرًا بصعوبة حجز مكان أساسي في تشكيل ريال مدريد الهجومي في ظل وجود كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

رغم بداية جيدة للغاية مع البلوز، إلا أن مستواه تراجع بشكل واضح للغاية، بدا متأثرًا بدنيًا فيما بعد، وبدأ جمهور البلوز يقارنه بحماس وقوة دييجو كوستا لتصب المقارنة سلبيًا بالنسبة للمهاجم الإسباني.

كيبا أريثابالاجا – 72 مليون جنيه استرليني

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وصل كيبا بهذه القيمة المثيرة للدهشة بعمر 24 عامًا من أتلتيك بلباو، قدم مستوى جيدًا في البداية، ولكن منحناه بدأ في الهبوط مع أخطاء عديدة ومشاكل مع مدربي البلوز، والآن باتت نقطة تفوقه وهي ركلات الترجيح مثيرة للضحك بالنسبة لجمهور تشيلسي، وصول إدوارد ميندي إلى ستامفورد بريدج أنهى آمال كيبا في أن تكلل تلك التجربة بالنجاح الذي كان يتوقع لها.

روميلو لوكاكو – 97.5 مليون جنيه استرليني

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ليس هناك صفقة أكثر فشلًا من تلك في تاريخ تشيلسي، دفع البلوز هذه القيمة لجلب مهاجم بارع خرج من صفوف الفريق في رحلات عديدة أثبت نجاحه فيها جميعًا، وحينما عاد سقط في فخ المشكلات والتردي البدني، كان تشيلسي يطمح لرصيد أفضل من 15 هدفًا للبلجيكي في أول موسم، الذي يرجح أن يكون الأخير بعدما صار انتقال الدبابة إلى إنتر ميلانو حديث الصباح والمساء في الميركاتو.

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