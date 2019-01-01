لوكاكو: كونتي الأفضل في العالم وإنتر سيحقق لي أحلامي

تصريحات لوكاكو حول أنطونيو كونتي وسبب اختياره إنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكد روميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر الجديد أنه اختار النيراتزوري لأنه سيحقق له كل ما يريد ولأن مشروع النادي يضمن له كل ما يحتاج كلاعب.

وكان إنتر قد أعلن رسميًا أمس الخميس ضم روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.

وبعد ساعات قليلة فقط من الإعلان الرسمي عن الصفقة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، سارع إنتر في الإعلان عن رقم قميصه.

وبعد حصوله على الرقم 9، تحدث لوكاكو إلى تلفزيون إنتر الرسمي حول خطوة انتقاله إلى إيطاليا وارتداء قميص الفريق.

وقال المهاجم البلجيكي: إنها خطوة مميزة أن أنضم إلى نادي بحجم إنتر، متحمس بشكل كبير لأن أقدم ما تنتظره مني الجماهير والإدارة كذلك"

وأضاف: "أنطونيو كونتي بالطبع كان له دورًا كبيرًا في عملية انتقالي إلى هنا، شخصيًا أعتبره المدرب الأفضل في العالم وهو شخص مميز حتى خارج كرة القدم.

رسمياً | لوكاكو ينضم إلى صفوف إنتر

يذكر أن بعض المصادر الصحفية في إيطاليا تشير إلى اقتراب إجراء صفقة تبادلية بين إنتر ويوفنتوس ينتقل على إثرها إيكاردي إلى السيدة العجوز وباولو ديبالا إلى النيراتزوري.