"لوكاكو قام بتوديع زملائه في تشيلسي، وريال مدريد يريد نجم إنتر"

يبدو أن أيام روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي مع البلوز أصبحت معدودة، بسبب الأيام الصعبة التي يعيشها النجم البلجيكي في ستامفورد بريدج.

وانتقل صاحب الـ28 سنة إلى البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف إنتر مقابل 113 مليون يورو.

ولكن اللاعب فشل في تكرار تألقه المبهر مع إنتر، ودخل في خلافات مع المدرب توماس توخيل الذي وضعه على دكة البدلاء أكثر من مرة هذا الموسم.

ووفقًا للصحفي الإيطالي "فابيو بيرجومي" فإن لوكاكو أصبح على وشك الرحيل عن تشيلسي وأخبر اللاعبين بغرفة تبديل الملابس بهذا القرار.

وقال بيرجومي في تصريحات لتلفزيون "CMIT":"لوكاكو أخبر صديقًا له أنه ودع زملائه في الفريق بالفعل".

وأضاف:"إنتر يخطط لثورة شاملة مع سيميوني إنزاجي، سيتم بيع خواكين كوريا وأليكسيس سانشيز سيرحل، ولو غادر لاوتارو مارتينيز فمن الممكن التعاقد مع باولو ديبالا، وقد يحاول النادي استعادة لوكاكو من جديد".

وتابع:"نيكولو باريلا كذلك قد يرحل، حيث يعتبره ريال مدريد من الأسماء المرشحة التي يريد النادي التعاقد معها كبديل لتوني كروس".

يذكر أن لوكاكو شارك في 34 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 12 هدفًا في كل البطولات.

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