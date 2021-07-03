لوكاكو ودوناروما.. كواليس المباراة الاستفزازية بين مهاجم بلجيكا وحارس إيطاليا

مباراة جانبية كانت على هامش مباراة بلجيكا وإيطاليا؛ تبسمت في البداية لروميلو لوكاكو لكن النهاية السعيدة كانت من نصيب دوناروما.

لم تكن مباراة بلجيكا وإيطاليا سجالًا بين المنتخبين للظفر ببطاقة التأهل إلى نصف نهائي يورو 2020 بل كانت مشتعلة بين حارس إيطاليا ومهاجم بلجيكا وظهر ذلك جليًا وقت تسديد ركلة الجزاء.

وحسمت إيطاليا تأهلها إلى نصف نهائي بطولة يورو 2020 لملاقاة إسبانيا، بعد فوزها على بلجيكا 2-1 في ربع النهائي أمس الجمعة.

صراع بين لوكاكو ودوناروما

احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بلجيكا في نهاية الشوط الأول وإيطاليا متقدمة بهدفين.

مهاجم منتخب بلجيكا ولاعب إنتر الإيطالي، روميلو لوكاكو، تقدم لتسديد الركلة.

لكن حارس إيطاليا، جيانلويجي دوناروما، ربت على وجه لوكاكو بيده محاولًا تشتيت انتباهه.

كيف رد لوكاكو؟

لم يرد لوكاكو على استفزازات دوناروما وبدا هادئًا جدًا وأودع الكرة في شباكه بهدوء مقلصًا الفارق إلى 2-1.

عقب التسجيل أشار لوكاكو بإصبعه على فمه في إشارة إلى دوناروما كي يصمت.

ويعرف لوكاكو الطريق إلى شباك دوناروما جيدًا ففي 4 مواجهات سابقة قبل مواجهة أمس سجل مهاجم بلجيكا في شباك حارس ميلان السابق 4 أهداف.

وفوت لوكاكو فرصة تعديل النتيجة لبلاده في الدقيقة 61 بعدما أنقذ ليوناردو سبيناتزولا مرمى بلاده ببراعة قبل أن يخرج المدافع مصابًا كما تقول التقارير بقطع في وتر أكيليس.

اقرأ أيضًا:

صورة "المحارب" لوكاكو تثير غضب إيطاليا قبل مواجهة بلجيكا

روميلو لوكاكو | "العملاق الطيب" مهدد رونالدو وقائد حلم بلجيكا!

"لوكاكو مثل مارادونا وبيليه"