لوكاكو خارج قائمة مباراة ميلان الودية

هل اقتربت الصفقة؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

خرج روميلو لوكاكو وماتيو دراميان من قائمة مانشستر يونايتد لختام الموسم التحضيري ضد ميلان غداً.

ويأتي ذلك إثر غياب لوكاكو عن المباريات الودية السابقة تحت مسمى الإصابة.

ويقترب لوكاكو من الانتقال إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع باولو ديبالا، وذلك بعد فشل مفاوضات إنتر لأجله.

وجاءت القائمة كالتالي:

ديفيد دي خيا – سيرجيو روميرو – لي جرانت - ديوجو دالوت – فيل جونز – فيكتور لينديلوف – ماركوس روخو – لوك شو – كريس سمولينج – أكسيل توانزيبي – آرون وان بيساكا – آشلي يونج - فريد – أنخيل جوميز – جيسي لينجارد – خوان ماتا – نيمانيا ماتيتش – دانييل جيمس – سكوت مكتوميناي – أندرياس بيريرا – بول بوجبا – شونج – جرينوود – أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد.