لوكاكو يصدم تشيلسي ويرفض عرضه الخيالي للعودة

البلجيكي متمسك بإنتر

أكدت تقارير قادمة من إيطاليا رفض روميلو لوكاكو الرحيل عن إنتر هذا الصيف رغم الإغراءات المستمرة من ناديه السابق تشيلسي والعرض الضخم الذي تقدم به للفريق الإيطالي واللاعب.

وبدأ النجم البلجيكي رحلة احترافه في 2011 من بوابة البلوز تشيلسي, ولكن فترته معه شهدت إعارته لوست بروميتش ثم إيفرتون وبعدها تم بيعه نهائياً للأخير.

ماذا قالت التقارير عن عرض تشيلسي لضم لوكاكو؟

تحدثت تقارير في الإعلام الإنجليزي عن عرض من تشيلسي يصل إلى 130 مليون يورو للحصول على لاعبه السابق هذا الصيف لتدعيم مركز رأس الحربة.

وأضافت التقارير في "إكسبريس" أن تشيلسي مستعد لعرض تيمو فيرنر ضمن الصفقة لإقناع إنتر بالتخلي عن نجمه وهدافه، في ظل صعوبة التعاقد مع الثنائي روبرت ليفاندوفسكي أو إرلينج هالاند.

ما هو موقف إنتر ولوكاكو من عرض تشيلسي؟

نشرت "لاجازيتا" تقريراً هذا الصباح أوضحت فيه رفض إنتر تماماً فكرة التخلي عن لوكاكو خلال الميركاتو الحالي مهما كان العرض المقدم.

رفض إنتر كان واضحاً على لسان مدير قطاعه الرياضي بيبي ماروتا كذلك بتصريحات قبل أيام أكد فيها أن الهداف ليس معروضاً للبيع، وأن الفريق يعول عليه الموسم المقبل.

وفي نفس السياق، أكدت الجريدة الوردية أن لوكاكو هو الآخر يرفض عرض ناديه السابق والراتب الضخم الذي يصل لقرابة 10 مليون يورو بالموسم.

يذكر أن لوكاكو التحق قبل أيام فقط بمعسكر إنتر التحضيري، وشارك الأربعاء في الانتصار الودي بسداسية على كروتوني.

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