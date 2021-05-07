لوكاكو : إبراهيموفيتش لاعب عظيم وأشعر بالندم على شجاري معه

يؤمن بأهميته للدوري الإيطالي

حاول المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، تهدئة الأوضاع مع نظيره السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مؤكدًا أن الدوري الإيطالي بحاجة للاعبين مثله.

مشادة عنيفة جرت بين الثنائي في ديربي ميلان بكأس إيطاليا في وقت سابق من هذا الموسم، حيث وصل الأمر وقتها لتراشق في الألفاظ وبعض الشتائم المتبادلة.

وعلى مستوى الدوري كانت اليد العليا لصالح إنتر أيضًا، حيث توج بلقب المسابقة المحلية قبل نهايته بجولات قليلة.

لوكاكو قرر نسيان كل ما حدث بينه وإبراهيموفيتش، وتحدث عنه باحترام في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

وقال نجم إنتر:"إبراهيموفيتش لاعب عظيم وفاز في كل مكان لعب فيه وسجل أكثر من 500 هدف".

وأضاف:"نحن بحاجة إلى لاعبين من هذا المستوى في الدوري الإيطالي، هو يريد الفوز لنفسه أيضًا، نفس الشيء معي في إنتر وكريستيانو رونالدو في يوفنتوس".

وتابع:"الآن لدينا جوزيه مورينيو في روما، وكلها أشياء جيدة لإيطاليا، ودعونا نأمل أن يفوز إنتر بالدوري مرة أخرى".

وأما عن شجاره مع إبراهيموفيتش:"كنا متأخرين بهدف وأهدرت فرصة للتسجيل، كنت غاضبًا بعض الشيء وصدمتني كلماته، بالطبع لست سعيدًا برد فعلي".

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واستكمل:"أنا شخص متواضع وهادئ وأقاتل حتى الموت من أجل زملائي في الفريق لتحقيق الفوز".

يذكر أن لوكاكو البالغ من العمر 27 سنة سجل 27 هدفًا في 41 مباراة مع إنتر بكل البطولات هذا الموسم.