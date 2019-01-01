لوكاكو: أدريانو ورونالدو سبب قدومي إلى إنتر وإبرا عائد لإيطاليا

بداية موفقة للبلجيكي مع النيراتزوري

أوضح روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر، أن الثنائي البرازيلي رونالدو وأدريانو لعبا دوراً في قراره بالانتقال للعب مع النيراتزوري الصيف الماضي.

وبدأ لوكاكو بشكل قوي مع إنتر مغامرته الإيطالية، إذ سجل تسعة أهداف لحساب بطولة الدوري حتى الآن.

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وقال البلجيكي مع "كوريري": "أخي جوردان أخبرني عن مدى جودة الدوري هنا، أتابعه دوماً على التلفاز، هنا يوجد أفضل المدافعين في العالم، وأظن أن اللعب هنا سيجعلني جاهزاً لأمم أوروبا المقبلة".

وأضاف: "دائماً أردت اللعب مع إنتر، وعندما علمت برغبتهم في ضمي أخبرت وكيلي بموافقتي مباشرة، والسبب هو أدريانو، وقبله رونالدو، أتذكر هدف الأخير بنهائي كأس الاتحاد على لاتسيو جيداً".

واستمر لوكاكو: "أعتقد أنني أشبه أدريانو قليلاً من حيث البنية الجسدية واللعب بالقدم اليسرى والسرعة والضخامة، أتذكر ذلك الهدف الرائع على أودينيزي، منذ ذلك اليوم وقررت أن إذا أتت فرصة اللعب في إيطاليا، فستكون في إنتر".

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وتحول المهاجم بحديثه إلى زميله السابق في مانشستر زلاتان إبراهيموفيتش: "هو محارب ونتشابه في أننا في حياتنا عشنا ظروفاً صعبة منذ الطفولة، ليس الجميع يعرف إبرا، خارج الملعب من أفضل الشخصيات التي عرفتها".

وأتبع: "في اليوم الأول الذي التقينا في تحدث معي كثيراً ووجه لي النصح، ساعدني كثيراً، لو لم يتعرض للإصابة كنا لنكون ثنائيًا مميزًا، حتى الآن يملك الجودة وعقلية بطل لا يستسلم أبداً، برأيي سيعود للدوري الإيطالي".

ويلعب لوكاكو رفقة إنتر مساء اليوم السبت في ضيافة تورينو لحساب السيري آ.