ديشان يتراجع أمام بايرن ميونخ في أزمة لوكاس

تبادل للتصريحات والاتهامات بين الطرفين

هيثم محمد تويتر

كشفت تقارير الأسباب وراء عدم اشتراك لوكاس هيرنانديز، مدافع بايرن ميونخ، مع المنتخب الفرنسي في لقاء ايسلندا بتصفيات أمم أوروبا 2020.

لوكاس كان محط أزمة بين ناديه ومنتخب بلاده بعد استدعاء الأخير له لتصفيات أمم أوروبا رغم مزاعم بايرن بعدم اكتمال شفائه من الإصابة.

ديشان: الفوز لم يكن سهلاً

وقالت "ليكيب" إن ديديه ديشان، مدرب فرنسا، قرر عدم إشراك لوكاس أمام ايسلندا مساء الجمعة تخوفاً من التعرض للعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الصحيفة، فبايرن قام بإرسال رسالة الكترونية للاتحاد الفرنسي ونظيره الأوروبي توضح ملابسات إصابة اللاعب وطلبه بعدم إشراكه دولياً.

وعلق ديشان على الأمر بعد المباراة للإعلام قائلاً: "لم أشرك لوكاس لأنه عانى من مشاكل نفسية بسبب كل ما حدث، راجعت كل الأحداث ودفعت بدين وقام بعرض جيد".

وعاد لوكاس للتدريبات في الأيام الماضية بعد تغيبه لمدة تقارب الشهر بسبب معاناته من إصابة على مستوى القدم.

وفازت فرنسا بهدف نظيف على مضيفتها ايسلندا الجمعة، لتقترب خطوة أخرى من حسم العبور للنهائيات الصيف المقبل.