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دوري أبطال أوروبا

لوكاس مورا يستدعي ذكرى ريمونتادا برشلونة أمام باريس سان جيرمان

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Getty Images
مورا يتذكر هزيمة باريس سان جيرمان بسداسية من برشلونة منذ عامين. تعرف على تصريحات نجم توتنهام

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف لوكاس مورا، لاعب توتنهام، عن سعادته بعد التعادل مع برشلونة بهدف لمثله والتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

مورا سجل هدف توتنهام الوحيد ليخطف السبيرز بطاقة التأهل لثمن النهائي على حساب إنتر الإيطالي.

وقال مورا في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "منذ موسمين، وعلى ملعب "كامب نو" حدث ما لم يكن في الحسبان وعدت باكيًا من هذا الملعب".

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وتابع: "الآن وعلى نفس الملعب، غير المتوقع يحدث أيضًا وأعود باكيًا ولكن هذه المرة كانت دموع الفرح".

وواصل: "أعتقد أن هذه البداية الحقيقية لمسيرتي مع توتنهام. الرب دائمًا يخطط لنا ما هو الأفضل، ويعرف ما الذي يناسبنا ويجعلنا سعداء".

وكان مورا أحد لاعبي باريس سان جيرمان في ليلة عودة برشلونة التاريخية والفوز بسداسية مقابل هدف في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017.

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برشلونة خسر وقتها ذهابًا برباعية نظيفة قبل أن يتمكن من العودة والفوز في "كامب نو" بنتيجة 6-1 والتأهل إلى ربع النهائي.

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