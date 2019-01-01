لوكاس فاسكيز: كريم بنزيما هو أفضل رقم 9 في العالم

لوكاس فاسكيز يمدح بنزيما بعد انتصار ريال مدريد برباعية على إسبانيول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد إلى تحقيق انتصار هام على حساب مضيفه إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

ونجح بنزيما في تسجيل هدفين من أهداف ريال مدريد الأربعة، كما صنع هدفًا لجاريث بيل بعد مراوغة رائعة لمدافعي إسبانيول داخل منطقة الجزاء.

وبعد المباراة، أشاد النجم الإسباني لوكاس فاسكيز بزميله كريم بنزيما، حيث أكد أنه يقوم بعمل رائع في الفترة الأخيرة وأنه أحد أهم لاعبي ريال مدريد على الإطلاق.

وقال فاسكيز: "كريم بنزيما هو أفضل رقم 9 في العالم حاليًا، إنه يتمتع بإمكانيات لا تتوافر عند الآخرين على جميع المستويات ليس فقط في تسجيل الأهداف"

وتابع: "الكثيرون ينتقدون بنزيما حين يظهر في مباراة أو اثنين بمستوى سيء، ولكن لا أحد يشيد به في مثل هذه الأوقات التي يقود فيها ريال مدريد للانتصارات"

يذكر أن كريم بنزيما كان قد تعرض للكثير من الانتقادات خلال بدايات الموسم الحالي، وذلك بعد بداية موسم رائعة وتراجع مفاجئ في أدائه بعدها.