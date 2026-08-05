يستعد لتغيير وجهته؟ لاعب برشلونة السابق يثير ضجة واسعة بعد ظهوره بقميص ريال مدريد!

أثار الفرنسي لوكاس دين، الظهير الأيسر السابق لبرشلونة ولاعب أستون فيلا، موجة واسعة من ردود الفعل بعد ظهوره مرتديًا قميص ريال مدريد.

وقد انتشر المقطع عبر صحيفة «ماركا» الإسبانية، وذلك على الرغم من أن اللاعب على وشك الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

كان من الملفت للنظر رؤية دين يرتدي قميص الغريم التقليدي لبرشلونة، بعدما سبق له أن دافع عن ألوان النادي الكتالوني بين عامي 2016 و2018، قبل أن ينتقل إلى إيفرتون ثم أستون فيلا.

والآن، يقف اللاعب الفرنسي على أعتاب تجربة جديدة في الدوري الفرنسي، حيث أنهى باريس سان جيرمان اتفاقه للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو قد أكد أن باريس توصل إلى اتفاق شفهي مع اللاعب، وأبلغ أستون فيلا بنيته دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي تقل عن 10 ملايين يورو، عقب انتهاء مشاركة اللاعب في كأس العالم 2026.

ووفقاً لرومانو، وافق دين على الانتقال إلى بطل الدوري الفرنسي، موافقًا على دور البديل للبرتغالي نونو مينديش في مركز الظهير الأيسر.

ولا علاقة لظهوره بقميص ريال مدريد بأي صفقة انتقال، إلا أن ذلك أثار الكثير من التعليقات بين المشجعين. ونظراً لماضيه مع برشلونة، فقد استحوذ هذا الظهور على الأضواء قبل أن يكمل انتقاله المتوقع إلى باريس سان جيرمان.