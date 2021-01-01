لوكاس جورنا دواث: بوجبا الجديد على رادار تشيلسي وباريس سان جيرمان

قيمة اللاعب صاحب الـ 17 عامًا، وصلت إلى 25 مليون يورو بعد مستواه الذي يقدمه مع سانت إيتيان، الذي يعاني من ضائقة مالية

تواجه كرة القدم الفرنسية أزمة مالية في الفترة الحالية، خاصة بعد انهيار صفقة البث التلفزيوني للدوري الفرنسي مع الشركة الإسبانية ميديابرو مطلع العام الحالي، مما جعل العديد من الفرق في مختلف الدرجات تواجه بعض الصعوبات.

وكانت تلك الأزمات الاقتصادية ظهرت في خضم وباء كورونا، ولكن التطورات الأخيرة أخذت الأمور إلى منعطف جديد، ومن بين تلك الأندية المتضررة فريق سانت إيتيان الذي أكد ملاكه عرضه للبيع في الأسبوع الماضي.

وسيتوجب على الفريق تخفيض التكاليف لتوفير الأموال اللازمة لمواجهة الأزمة، مما يعني احتمالية بيع بعض اللاعبين في الصيف المقبل، من الفريق الذي اشتهر بإخراج أفضل المواهب الشابة في أوروبا.

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خرج كل من كورت زوما، ويليام صليبا، ويسلي فوفانا وغيرهم من الفريق إلى الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، وقد يلحق بهم في الصيف القادم لاعب شاب آخر.

لوكاس جورنا دواث، برز هذا الموسم بشكل كبير وكان واحد من أفضل المواهب في الدوري الفرنسي، وخطف الأنظار إليه من العديد من الفرق المختلفة في القارة العجوز.

وارتبط اللاعب صاحب الـ 17 عامًا بالانضمام إلى أحد الفرق الكبيرة المهتمة بالحصول على خدماته، وعلى رأسهم تشيلسي، ميلان، لايبزيج وباريس سان جيرمان، خاصة أن سعره في سوق الانتقالات لن يتجاوز 25 مليون يورو.

وشارك اللاعب الشاب لأول مرة مع فريقه في سبتمبر الماضي، وفي 25 مباراة لعبها مع سانت إيتيان، شارك قائد منتخب فرنسا تحت 17 عامًا، في 10 منها بشكل أساسي، مما جعل البعض يشببه ببول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وجهة الشبه بين الثنائي، جاء نتيجة النشأة ولكن جورنا دواث يتميز بأدوار دفاعية أكثر من نجم الشياطين الحمر، ولقد لعب الثنائي في بدايتهم مع أكاديمية US Torcy، قبل أن ينضما إلى فرق وأكاديميات أكثر تنظيمًا واحترافًا.

وقال طارق دراوي، أحد مدربي داوث في فترة شبابه عن اللاعب في تصريحات سابقة: "كاد أن يبلغ 11 عامًا، وكان يقتنع أنه سيكون لاعبًا محترفًا، لقد كان الأمر جنونيًا كان يتقن جميع الألعاب ويعلم كافة الأمور عن كرة القدم، كان يعرف الكشافة الذين يحضروا المباريات وفرض نفسه عليهم بصحته وقوته البدنية".

وبعد انضمامه إلى سانت إيتيان في 2018، وقع أول عقد احترافي له بعد عامين فقط، قبل أن يلفت أنظار الفريق الأول إليه بسبب قدرته الجسمانية ومهارته في قراءة الملعب، لقد أظهر نضجًا كبيرًا بالكرة وبدونها.

كل تلك الصفات ظهرت في مواجهة باريس سان جيرمان في يناير الماضي، عندما لعب دواث امام كيليان مبابي في المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق، وبحسب التقارير منذ ذلك الوقت اهتمت الفريق الباريسي بالتعاقد مع اللاعب الشاب.

وقال عنه جيسي مولين حارس سانت إيتيان عقب التعادل مع باريس: "الجميع أعجب بالمستوى الذي ظهر به، من المدهش رؤية ناشئ يتعلم بسرعة كبيرة ويتحدث مع زملائه في الفريق ويتسم بالهدوء والتواضع الشديد".

وأضاف: "لقد أخبرته بعد المباراة بأنه سيلعب في الدوري الفرنسي لمدة خمس سنوات على الأكثر قبل أن يحترف".

ولكن الآن من الممكن أن تقل المدة بسبب الأزمة المالية، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2023 وبحسب التقارير الصحفية فإن هناك مفاوضات جارية لتمديد العقد، وهذا قد يستخدم لرفع سعره في وسط اهتمامات الأندية الأخرى.