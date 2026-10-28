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Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images
Adhe Makayasaعلي سمير
ترجمه

رغم عقده الجديد .. برشلونة يخطط لمحاولة مفاجأة من أجل التعاقد مع لاعب توتنهام!

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اللاعب يعاني كثيرًا في شمال لندن

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قرر نادي برشلونة الإسباني، إعادة إحياء اهتمامه بلاعب وسط توتنهام هوتسبير لوكاس بيرجفال، بعدما وجد الموهبة الشابة صعوبة في الحصول على دقائق لعب منتظمة في شمال لندن هذا الموسم.

وعلى الرغم من توقيع الدولي السويدي البالغ من العمر 20 عاماً على عقد جديد ممتد لخمس سنوات الشهر الماضي فقط، فإن أندية كبرى في مختلف أنحاء أوروبا تراقب وضعه عن كثب.

العملاق الكتالوني يُحيي اهتمامه السابق

وفقًا لموقع TEAMtalk، يُعيد البلوجرانا تقييم صانع الألعاب الإسكندنافي مجددًا بعد أن شاهد تراجع دقائق مشاركته تحت قيادة المدرب روبرتو دي زيربي. فعقب قدوم ساندرو تونالي وماتيوس فيرنانديز في الصيف، لم يسجّل لاعب الوسط سوى 144 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر مشاركتين أساسيتين ومشاركتين كبديل، إضافة إلى مشاركتين في كأس كاراباو.

وقد لفت هذا النقص في المشاركة انتباه عدة أندية أوروبية مهتمة، رغم أن عقده الجديد يمتد حتى عام 2031.

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المواصفات الفنية تناسب كامب نو

كان برشلونة قد تابع لاعب الوسط عن كثب خلال فترته مع فريق يورجاردن السويدي في عام 2024 قبل أن يخسر سباق التعاقد معه لصالح توتنهام.

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ويشير التقرير إلى أن مسؤولي التعاقدات في كامب نو ما زالوا يُعجبون ببنيته البدنية وقدراته الفنية وتعدد استخداماته في أكثر من مركز في الوسط.

ويرى مسؤولو النادي أن اللاعب الشاب إضافة على المدى الطويل، قادر على التطور ليصبح لاعبًا مهمًا إلى جانب لاعبي الوسط الشباب المعروفين بيدري وجافي ومارك بيرنال، رغم أن فرض نفسه في خط الوسط هذا سيواجه منافسة شرسة.

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العمالقة الإيطاليون يدرسون التحرك في الشتاء

ويكشف الموقع ذاته أن ناديي نابولي ويوفنتوس، المنافسَين في الدوري الإيطالي، يتابعان أيضًا عن كثب التطورات في العاصمة الإنجليزية.

فقد أضاف نابولي اللاعب السويدي إلى قائمته المختصرة استعدادًا لتغييرات محتملة في خط الوسط، فيما تشير المصادر إلى أن الانتقال إلى جنوب إيطاليا سيمنحه طريقًا أوضح نحو المشاركة الأساسية المنتظمة مقارنةً بالانتقال إلى كتالونيا.

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وفي الوقت نفسه، يؤكد الموقع أن يوفنتوس أبدى الاهتمام الأقوى والأكثر فورية عبر استهدافه الحصول على اللاعب في إعارة لمدة ستة أشهر في يناير للتخفيف من أزمة الإصابات في خط وسطه، رغم أن توتنهام يمسك بكل الأوراق ولا يرغب حاليًا في الموافقة على رحيل مؤقت.

المباريات المقبلة تحدد خطط الشتاء

وسيعتمد ما إذا كان الإعجاب القادم من إسبانيا وإيطاليا سيتحول إلى عروض رسمية على عدد الدقائق التي سيحصل عليها بيرغفال خلال الأشهر المقبلة.


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ويحتل فريق دي زيربي حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف كريستال بالاس في الجولة التاسعة نهاية هذا الأسبوع بحثًا عن الصعود في الترتيب.

وأما في الوقت الراهن، فما زالت إدارة نادي شمال لندن مترددة في السماح لموهبتها الصاعدة بالرحيل قبل فترة الانتقالات الشتوية.

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

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