لوف يوضح حقيقة التفاوض مع برشلونة وريال مدريد

يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا يكشف حقيقة تفاوضه مع برشلونة وريال مدريد للانتقال لهما.

كشف يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن حقيقة مفاوضاته مع ريال مدريد وبرشلونة لتدريب أحدهما في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر لوف في تصريحات بمؤتمر صحفي، وأكد خلالها أنه لم يتواصل مع برشلونة أو ريال مدريد.

وقال لوف: "لم يتواصل معي أي شخص، لقد قلت من قبل إنني أريد فقط أن أحصل على بعض الراحة، ولم يتغير ذلك".

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وأضاف: "لا يمكنني أن أتولى تدريب أي فريق بشكل فوري، لقد كنت هنا في الاتحاد الألماني لمدة 17 عامًا".

وأتم المدير الفني الحاصل على كأس العالم 2014 على حساب الأرجنتين تصريحاته: "أحتاج لبعض الراحة على المستوى العاطفي".

وكانت تقارير عديدة قد أكدت أن لوف سيكون المدير الفني القادم لريال مدريد أو لبرشلونة في ظل رحيل زين الدين زيدان وعدم حسم مستقبل رونالد كومان.

جدير بالذكر أن لوف كان قد أعلن عن رحيله عن منتخب ألمانيا بنهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام خلال أيام.