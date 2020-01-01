لوف ينتقد صفقة انضمام ألكسندر نوبل لبايرن ميونخ

يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني ينتقد انضمام ألكسندر نوبل لصفوف بايرن ميونخ.

انتقد المدرب يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني صفقة انضمام اللاعب ألكسندر نوبل من شالكه لبايرن ميونخ الذي أعُلن عنه قبل أيام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوف وأكد خلالها دعمه التام للمواهب الشابة، ورغبته المستمرة في حصولهم على الفرصة والتطور.

وقال لوف: "في الطبيعي أحب أن أدعم المواهب الشابة وأدعم حصولهم على أكبر عدد ممكن من المباريات فبهذه الطريقة يستطيعون التطور والتحسن".

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وأضاف: "عندما يأتي لاعب عمره 20 أو 21 عامًا وينضم لفريق ليبقى على مقاعد البدلاء لثلاث سنوات فلا يوجد ما هو مفيد في تلك التجربة".

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن قبل أيام عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب ألكسندر نوبل نجم فريق شالكه في صفقة انتقال حر.

وشهدت الأيام الماضية انتشار أنباء تفيد بغضب الحارس المخضرم مانويل نوير من الصفقة ورغبته في الاستمرار باللعب أساسيًا حتى في المباريات الودية.

جدير بالذكر أن نوير عائد من إصابة طويلة واستعاد مؤخرًا مستواه مع الفريق البافاري ومنتخب ألمانيا ويمر بفترة من الشكوك في ظل رغبة تير شتيجن في الحصول على مكانه في المنتخب الألماني.