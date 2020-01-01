لوف يُلمح لعودة اثنين من القدامى لقائمة ألمانيا في اليورو

ولم يعلق على عودة المدافع المخضرم

أعطى مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوح، تلميحات لإمكانية إعادة اثنين من الحرس القديم لقائمة الماكينات المشاركة في يورو 2020.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد"، رفض المدرب المحتفظ بمنصبه منذ عام 2006، استبعاد فكرة إعادة الثنائي ماتس هوملز وتوماس مولر، بعد الانقلاب عليهما في فترة ما بعد انتكاسة مونديال روسيا 2018.

وتسببت حملة الناسيونال مانشافت المخيبة لآمال الشعب الألماني، في خروج هوملز ومولر بالإضافة إلى المدافع جيروم بواتينج من حسابات لوف، كجزء من عملية إحلال وتجديد المنتخب، بإعطاء الفرصة لأسماء مثل ليون جورتسكا، ليروي ساني ونيكلاس سول، بدلاً من الكبار، الذين هبط مستواهم بعد الفوز بكأس العالم 2014.

المزيد من الفرق

وعندما سُئل لوف عن موقف النجوم الكبار الذين خرجوا من حساباته في الأشهر الماضية قبل الاستقرار على القائمة التي ستمثل الألمان في يورو 2020، أجاب قائلاً "هوملز ومولر مثل بواتينج، لاعبان يتمتعان بجودة استثنائية، ولديهما مميزات كثيرة بالنسبة لألمانيا".

في الوقت ذاته، أشار إلى أن عودة الثنائي للمنتخب قبل اليورو ستتم بشرط واحد، قائلاً "أعرف أنه بالإمكان على الاثنين، لكن كخيارات محتملة إذا واجهنا بعض المشاكل قبل البطولة الأوروبية".

وختم "لكن دعونا نتفق أنه من المبكر جدًا الإجابة على مثل هذه الأسئلة التي لا توجد لها إجابات حقيقية في الوقت الراهن".

الجدير بالذكر أن قرعة يورو 2020، أوقعت المنتخب الألماني في مجموعة الموت السادسة، جنبًا إلى جنب مع فرنسا والبرتغال والمتأهل من أيسلندا، المجر، بلغاريا أو رومانيا.